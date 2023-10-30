"Барыс" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода

В противостоянии "Барыса" и "Торпедо" победу одержал коллектив из Нижнего Новгорода, сообщает Zakon.kz.

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Встреча началась с минуты молчания в памяти о шахтёрах, погибших в Карагандинской области.



Стартовый отрезок остался за гостями, которые смогли открыть счет незадолго до перерыва. Владислав Фирстов убежал в отрыв и переиграл Андрея Шутова. В начале второго периода у "Барыса" был стопроцентный момент, но шайбу после броска Рудольфа Червени приняла на себя штанга. Спустя минуту Егор Виноградов своим шансом воспользовался и упрочил преимущество "Торпедо".

Батырлан Муратов оказался в нужное время в нужном месте и вернул астанчан в игру на старте заключительной трети. В одной из последних атак в матче Червени вновь угодил в штангу, а последовавшая позже замена вратаря на шестого полевого игрока так ни к чему и не привела.

"Барыс" – "Торпедо" 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 15:34 – Фирстов (Орлов, Марин)

0:2 – 26:40 – Виноградов (Фирстов)

1:2 – 43:49 – Муратов (Савицкий)

Вратари: Шутов – Хуска.