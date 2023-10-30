Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" проиграл соперникам из Нижнего Новгорода

хоккей Фото: hcbarys.kz
В противостоянии "Барыса" и "Торпедо" победу одержал коллектив из Нижнего Новгорода, сообщает Zakon.kz.

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Встреча началась с минуты молчания в памяти о шахтёрах, погибших в Карагандинской области.

Стартовый отрезок остался за гостями, которые смогли открыть счет незадолго до перерыва. Владислав Фирстов убежал в отрыв и переиграл Андрея Шутова. В начале второго периода у "Барыса" был стопроцентный момент, но шайбу после броска Рудольфа Червени приняла на себя штанга. Спустя минуту Егор Виноградов своим шансом воспользовался и упрочил преимущество "Торпедо".

Батырлан Муратов оказался в нужное время в нужном месте и вернул астанчан в игру на старте заключительной трети. В одной из последних атак в матче Червени вновь угодил в штангу, а последовавшая позже замена вратаря на шестого полевого игрока так ни к чему и не привела.

"Барыс" – "Торпедо" 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

  • 0:1 – 15:34 – Фирстов (Орлов, Марин)
  • 0:2 – 26:40 – Виноградов (Фирстов)
  • 1:2 – 43:49 – Муратов (Савицкий)

Вратари: Шутов – Хуска.

31 октября подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют на выезде с "Металлургом".

Читайте также

спорт
Чемпион Казахстана "Ордабасы" проиграл "Каспию" в последнем матче в КПЛ-2023
минута молчания
Матч "Барыса" в Астане начался с минуты молчания
Султан Асетулы
Казахстанский борец греко-римского стиля стал чемпионом мира впервые в истории страны
Елена Беляева
Россия Барыс Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Бесплатный магазин открылся в Карагандинской области
Бесплатный магазин открылся в Карагандинской области
планета
Ученые обнаружили признак возможного существования жизни на древней Венере
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления