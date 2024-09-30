Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" с сокрушительным счетом проиграл нижегородскому "Торпедо"

Барыс с сокрушительным счетом проиграл нижегородскому Торпедо, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 22:05 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижегородским "Торпедо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде на два взятия гостей хозяева ответили шайбой Антона Бурдасова. Во втором еще три снаряда влетело в ворота Никиты Бояркина, после этого вышел Юха Маттссон и пропустил две. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам установить окончательный счет – 1:10.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Торпедо" (Нижний Новгород, Россия) 1:10 (1:2, 0:5, 0:3):

  • 0:1 – 09:43 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов). В большинстве;
  • 0:2 – 12:23 Артамонов (Фирстов). В равенстве;
  • 1:2 – 14:42 Бурдасов (Маклауд, Панюков). В равенстве;
  • 1:3 – 28:29 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс). В равенстве;
  • 1:4 – 32:45 Абрамов (Конюшков, Филлипс). В равенстве;
  • 1:5 – 33:40 Линч (Кирсанов). В равенстве;
  • 1:6 – 34:33 Шавин (Артамонов, Летунов). В равенстве;
  • 1:7 – 39:45 Почивалов (Томпсон, Шавин). В меньшинстве;
  • 1:8 – 47:52 Гончарук (Филлипс, Конюшков). В большинстве;
  • 1:9 – 53:42 Фирстов (Орлов, Летунов). В равенстве;
  • 1:10 – 54:58 Свечников (Шавин, Почивалов). В равенстве.

Вратари: Бояркин 00:00-33:40, Маттссон 33:40-60:00 — Бочаров.

Штраф: 12:14 (4:4, 2:4, 8:6).

3 октября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".

Ранее "Барыс" проиграл подмосковному "Витязю" в матче чемпионата КХЛ.

Читайте также

Главный тренер сборной РК по футзалу взял на себя вину за поражение на ЧМ
Главный тренер сборной РК по футзалу о поражении: Мы получили то, что заслужили
спорт
Сборная Казахстана разочаровала поклонников в матче против Аргентины на ЧМ по футзалу
Футзал Победа 1/4 финал
Франция стала третьим полуфиналистом ЧМ-2024 по футзалу
Елена Беляева
Россия Барыс Астана КХЛ Казахстан 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Карта Казахстан
Какое экономическое будущее ждет соседей Казахстана по Центральной Азии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: