"Барыс" с сокрушительным счетом проиграл нижегородскому "Торпедо"

Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижегородским "Торпедо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде на два взятия гостей хозяева ответили шайбой Антона Бурдасова. Во втором еще три снаряда влетело в ворота Никиты Бояркина, после этого вышел Юха Маттссон и пропустил две. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам установить окончательный счет – 1:10.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Торпедо" (Нижний Новгород, Россия) 1:10 (1:2, 0:5, 0:3):

0:1 – 09:43 Кагарлицкий (Артамонов, Летунов). В большинстве;

0:2 – 12:23 Артамонов (Фирстов). В равенстве;

1:2 – 14:42 Бурдасов (Маклауд, Панюков). В равенстве;

1:3 – 28:29 Орлов (Кагарлицкий, Филлипс). В равенстве;

1:4 – 32:45 Абрамов (Конюшков, Филлипс). В равенстве;

1:5 – 33:40 Линч (Кирсанов). В равенстве;

1:6 – 34:33 Шавин (Артамонов, Летунов). В равенстве;

1:7 – 39:45 Почивалов (Томпсон, Шавин). В меньшинстве;

1:8 – 47:52 Гончарук (Филлипс, Конюшков). В большинстве;

1:9 – 53:42 Фирстов (Орлов, Летунов). В равенстве;

1:10 – 54:58 Свечников (Шавин, Почивалов). В равенстве.

Вратари: Бояркин 00:00-33:40, Маттссон 33:40-60:00 — Бочаров.

Штраф: 12:14 (4:4, 2:4, 8:6).

3 октября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".



Ранее "Барыс" проиграл подмосковному "Витязю" в матче чемпионата КХЛ.