Ангелина Лукас впервые проиграла в профессиональной карьере
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Данный поединок завершился скандальным исходом, рефери сначала поднял руку казахстанки, спустя секунду победу отдали южноамериканке.
Тем самым, Ангелина Лукас потерпела первое поражение на профессиональном ринге, а ее соперница Асенхо записала 15-ую победу в свой актив. Не согласившись с таким решением судей, казахстанская боксерша высказалась в своих соцсетях, прокомментировав исход поединка.
Лукас перед данным боем владела поясами WBC International и UBO. А во встрече с Даниелой Асенхо стоял вакантный титул чемпионки WBC Silver в легчайшем весе.
Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.