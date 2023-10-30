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Ангелина Лукас впервые проиграла в профессиональной карьере

Женский бокс Поражение Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Накануне казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО) первый раз в качестве профессионала уступила своей сопернице из Чили Даниэле Асенхо в рамках титульной встречи на ринге Стамбула (Турция), сообщает Zakon.kz.

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Данный поединок завершился скандальным исходом, рефери сначала поднял руку казахстанки, спустя секунду победу отдали южноамериканке.

Тем самым, Ангелина Лукас потерпела первое поражение на профессиональном ринге, а ее соперница Асенхо записала 15-ую победу в свой актив. Не согласившись с таким решением судей, казахстанская боксерша высказалась в своих соцсетях, прокомментировав исход поединка.

Лукас перед данным боем владела поясами WBC International и UBO. А во встрече с Даниелой Асенхо стоял вакантный титул чемпионки WBC Silver в легчайшем весе.

Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.

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