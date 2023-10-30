Холанд обошел Роналду по забитым голам в 2023 году

Форвард футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлинг стал новым рекордсменом по забитым мячам за один календарный год. Норвежец теперь опережает экс-лидера этой гонки среди лучших бомбардиров мира Криштиану Роналду на один гол, сообщает Zakon.kz.

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Эрлинг Холанд обогнал португальца по голам в 2023 году за клуб и сборную, в его активе сейчас 44 взятия ворот. У Криштиану 43 забитых мяча за "Аль-Наср" и сборную Португалии. 23-летний норвежский форвард достиг данного рекорда после дубля в дерби с "Манчестер Юнайтед".





Сам футболист после поединка с "красными дьяволами" прокомментировал победу своей дружины.

"Потрясающе, фантастическая победа. Игра была невероятной, как и команда, и все остальное, особенно Бернарду Силву. Контролировали игру все 90 минут, каждый футболист "Манчестер Сити" сыграл потрясающе". Эрлинг Холанд

Матч с "Юнайтед" стал 68 для Эрлинга в майке "Сити" во всех турнирах. К этому моменту у него 65 голов и 11 ассистов.



Также стоит отметить, что в трех последних играх за "горожан" в АПЛ и Лиге чемпионов Холанд накопил 6 (5+1) очков. Форвард является лучшим бомбардиром АПЛ в этом сезоне с 11 голами.

