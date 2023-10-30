Ангелина Лукас сделала заявление после скандального боя
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Бой между казахстанкой и чилийкой прошел 29 октября 2023 года в рамках титульной встречи на ринге Стамбула (Турция). Поединок завершился скандалом: рефери сначала поднял руку Ангелины Лукас, а спустя секунду победу отдали Даниэле Асенхо. Это первое поражение казахстанки на профессиональном ринге, и 15-ая победа южноамериканки.
Сегодня, 30 октября, Ангелина Лукас на своей странице в Instagram заявила, что семь из 10 раундов она точно выиграла.
"Но судейские записки изменили, как только завершился бой, изменили... И к тому же, соперница стояла в крови последние три раунда, как такое возможно... Нет слов!" – подчеркнула спортсменка.
Она поблагодарила всех за поддержку, а также сообщила, что ее команда подала протест.
"Будет реванш!" – добавила Ангелина Лукас.