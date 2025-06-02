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Спорт

Ангелина Лукас сделала заявление после нокаута

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 06:34 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас на вечере бокса в Таразе нокаутировала чилийку Даниэлу Асенхо в пятом раунде. Спортсменка поделилась мыслями после долгожданного реванша, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, до этой победы казахстанка потерпела единственное поражение именно от представительницы Чили.

После боя, в интервью, Ангелина произнесла:

"Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу все поприветствовать. Всем огромной рахмет за поддержку. Этот бой – большая для меня история. Это единственное поражение было в карьере. Мне не удалось два года назад победить соперницу в Стамбуле, потому что за два дня у меня был разрыв связки колена. Я тогда продержалась десять раундов, но проиграла. Я хотела ее пригласить в Казахстан и победить, потому что два года не смогла спокойно спать. Сегодня мы победили вместе, спасибо всем", – сказала Ангелина Лукас.

Ранее мы сообщали о том, как известная казахстанская спортсменка Ангелина Лукас защитила пояс чемпионки мира по версии IBO в наилегчайшем весе.

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Аксинья Титова
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