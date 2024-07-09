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Беллингем возглавил список фаворитов на приз "Золотой мяч"

Футбол Кандидат Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:22 Фото: Instagram/EURO2024
Форвард мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем стал главным кандидатом на завоевание ежегодной премии "Золотой мяч" по версии Goal, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Англии Беллингем в обновленном рейтинге Goal занял первое место среди кандидатов на присуждение награды в 2024 году. Джуд в этой гонке опередил своего партнера по клубу – бразильца Винисиуса Жуниора.

На третьей строчке соискателей премии оказался еще один представитель "сливочных" – Килиан Мбаппе, а за ним идут Родри ("Ман Сити") и Гарри Кейн ("Бавария").

Футбол Кандидат Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:22

Фото: Instagram/realmadrid

Стоит отметить, что в первой десятке кандидатов на "Золотой мяч" фигурируют еще два футболиста королевского клуба: Тони Кроос и Даниэль Карвахаль. Рядом с ними значатся Филип Фоден ("Ман Сити"), Флориан Виртц ("Байер") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

Футбол Кандидат Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 14:22

Фото: Instagram/mancity

Далее в списке игроков, которые могут завоевать престижную награду в 2024 году, есть: Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Федерико Вальверде ("Реал"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Нико Уильямс ("Атлетик"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Родриго ("Реал"), Коди Гакпо ("Ливерпуль") и Джамал Мусиала ("Бавария").

Часть футболистов из вышеперечисленного списка сейчас демонстрируют свое мастерство на чемпионате Европы – 2024. И от исхода немецкого турнира зависит дальнейшее распределение голосов на "Золотой мяч".

Здесь небольшие шансы на эту награду в этом году имеет также легендарный аргентинец Лионель Месси. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" в эти дни собирается хорошо выступить на Кубке Америки – 2024.

Утром 10 июля Аргентина встретится с Канадой на пути к финалу турнира.

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