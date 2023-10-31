"Волки" против "быков" и "швабы" против "железных"

В последний день октября стартует второй раунд розыгрыша Кубка Германии по футболу.

"Вольфсбург" (Вольфсбург) – "РБ Лейпциг" (Лейпциг). 31 октября, 23:00 (время Астаны)

Уже во втором раунде Кубка Германии жребий подарил футбольным гурманам сразу несколько пар из Первой Бундеслиги. Одно из самых забойных противостояний – сражение "Вольфсбурга" и "Лейпига" – команд, располагающихся в верхней части таблицы чемпионата Германии.

В сезоне-2023/24 эти соперники между собой еще не встречались, а вот три предыдущие их дуэли завершились "сухими" победами "Лейпцига" с общим счетом 7:0. Для "Вольфсбурга" РБ вообще неудобный противник – всего четыре выигрыша при десяти поражениях за 12-летнюю историю этого противостояния.

Первый раунд текущего розыгрыша Кубка Германии обе команды, понятное дело, преодолели успешно, в противном случае они бы не вышли друг на друга в 1/16-й финала. Правда, стартовые матчи в турнире сложились для "волков" и "быков" по-разному. "Вольфсбург" играючи расправился с берлинским "Маккаби" 6:0, а вот "Лейпцигу" пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление "Веена" из Висбадена – 3:2.

Эксперты Olimpbet полагают, что у команды Марко Розе намного больше шансов продлить успешную серию, чем у коллектива Нико Ковача ее прервать: П1 – 3.68, Х – 3.88, П2 – 1.94. При этом самый надежный букмекер Казахстана считает, что с большой долей вероятности матч на "Фольксваген-Арене" будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.25, Б – 1.64.

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Фото: Olimpbet

"Штутгарт" (Штутгарт) – "Унион" (Берлин). 31 октября, 23:00

Столичный клуб в минувшем сезоне занял четвертое место в Бундеслиге, что позволило "Униону" впервые в истории выступить в Лиге чемпионов. Первенство Германии-2023/24 команда Урса Фишера также начала за здравие – с двух одинаково крупных побед 4:1 над "Майнцем" и "Дармштадтом", благодаря которым после двух туров лидировала в таблице.

Но затем в игре "железных" что-то сломалось: они потерпели семь, а с учетом еврокубков, и вовсе десять поражений подряд! Одним из тех, кто до неприличия растянул неудачную серию берлинцев, стал как раз "Штутгарт", в восьмом туре разгромивший "Унион" на его поле со счетом 3:0.

К слову, "швабы", в отличие от "железных", до сих пор вполне успешно идут по дистанции чемпионата, входя в лидирующую тройку, уступая только "Байеру" с "Баварией".

По всем раскладам "Штутгарт" – фаворит предстоящей встречи с "Унионом", которую, ко всему прочему, проводит дома. Такого же мнения придерживаются и аналитики Olimpbet, отдающие весомое предпочтение хозяевам: П1 – 1.78, Х – 3.94, П2 – 4.39.

Правда, возможная победа "швабов" с форой (-1.5) самому надежному букмекеру страны уже не кажется очевидной, о чем свидетельствует кэф 2.95.

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