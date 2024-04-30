Гранды в полуфинале: ожидания от матча "Бавария" – "Реал"

"Бавария" (Германия) – "Реал Мадрид" (Испания). 1 мая, 00:00 (время Астаны)





С 2012-го по 2018-й год эти соперники провели между собой четыре двухраундовых противостояния в Лиге чемпионов, причем три из них пришлись на ту же самую стадию, где им предстоит встретиться сейчас – полуфинал главного еврокубка.





"Бавария" вышла победителем только в одном из этих сражений – самом первом, затем каждый раз успех был на стороне "Реала". И вот что примечательно: во всех трех случаях "галактикос", пройдя мюнхенцев на пути к финалу ЛЧ, становились обладателем титула. Это происходило в сезонах 2013/14, 2016/17 и 2017/18.





Навстречу новой дуэли турнирный путь у самых титулованных клубов Германии и Испании получился довольно тернистым. В предыдущем раунде плей-офф их соперниками были английские гранды, у "Баварии" – "Арсенал", у "Реала" – "Манчестер Сити".





И если мюнхенцам все же хватило 180-ти минут основного времени для преодоления сопротивления "канониров", то мадридцам, чтобы пройти "горожан", пришлось сыграть дополнительные полчаса овертайма, а затем и провести серию пенальти.









К очной схватке противники подходят, почти не думая о решении задач во внутренних соревнованиях. "Баварии" уже ничто не поможет отстоять титул в Бундеслиге, "Реалу" вряд ли кто-то помешает вернуть себе звание сильнейшего клуба Примеры. Так что команды Томаса Тухеля и Карло Анчелотти целиком и полностью могут сосредоточиться на предстоящей битве в Лиге чемпионов.









Но вот что касается исхода двухраундового спора, то в нем букмекер № 1 в Казахстане безусловным фаворитом считает мадридцев: проход "Баварии" – 2.56, проход "Реала" – 1.51.





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