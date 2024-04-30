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Гранды в полуфинале: ожидания от матча "Бавария" – "Реал"

Гранды в полуфинале: ожидания от матча &quot;Бавария&quot; – &quot;Реал&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:20 Фото: Olimpbet
В последний день апреля в Мюнхене стартует полуфинальный раунд Лиги чемпионов.
"Бавария" (Германия) – "Реал Мадрид" (Испания). 1 мая, 00:00 (время Астаны)

С 2012-го по 2018-й год эти соперники провели между собой четыре двухраундовых противостояния в Лиге чемпионов, причем три из них пришлись на ту же самую стадию, где им предстоит встретиться сейчас – полуфинал главного еврокубка.

"Бавария" вышла победителем только в одном из этих сражений – самом первом, затем каждый раз успех был на стороне "Реала". И вот что примечательно: во всех трех случаях "галактикос", пройдя мюнхенцев на пути к финалу ЛЧ, становились обладателем титула. Это происходило в сезонах 2013/14, 2016/17 и 2017/18.

Навстречу новой дуэли турнирный путь у самых титулованных клубов Германии и Испании получился довольно тернистым. В предыдущем раунде плей-офф их соперниками были английские гранды, у "Баварии" – "Арсенал", у "Реала" – "Манчестер Сити".

И если мюнхенцам все же хватило 180-ти минут основного времени для преодоления сопротивления "канониров", то мадридцам, чтобы пройти "горожан", пришлось сыграть дополнительные полчаса овертайма, а затем и провести серию пенальти.

К слову, убрав с дороги манкунианцев, "сливочные" сами стали главными претендентами на победу в ЛЧ-2023/24. Коэффициент на то, что "королевский клуб" в этом сезоне в 15-й раз выиграет Лигу чемпионов, составляет 2.4. "Красная машина" в рейтинге букмекеров едет на третьем месте, уступая ПСЖ, но опережая соотечественников из дортмундской "Боруссии".

К очной схватке противники подходят, почти не думая о решении задач во внутренних соревнованиях. "Баварии" уже ничто не поможет отстоять титул в Бундеслиге, "Реалу" вряд ли кто-то помешает вернуть себе звание сильнейшего клуба Примеры. Так что команды Томаса Тухеля и Карло Анчелотти целиком и полностью могут сосредоточиться на предстоящей битве в Лиге чемпионов.

Эксперты Olimpbet полагают, что в первом матче шансы соперников на успех приблизительно равны, отдавая небольшое предпочтение немецкому гранду: П1 – 2.48, Х – 3.68, П2 – 2.78.

Но вот что касается исхода двухраундового спора, то в нем букмекер № 1 в Казахстане безусловным фаворитом считает мадридцев: проход "Баварии" – 2.56, проход "Реала" – 1.51.

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Источник: Olimpbet Arena

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