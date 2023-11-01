Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Появились новые подробности о травме бразильского форварда Неймара

Футбол Травма Операция Фото: Instagram/neymarjr
Лидер саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" и сборной Бразилии Неймар готовится к операции, которая запланирована в одной из клиник на его родине, сообщает Zakon.kz.

Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.

Знаменитому нападающему требуется хирургическое вмешательство из-за его травмы, которую он получил во время матча отборочного раунда к ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Бразилии.

В этом поединке Неймар повредил левое колено, а впоследствии у него выявили травму передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Как передает Globo, футболист перенесет операцию 2 ноября.

Футбол Травма Игрока

Фото: Instagram/neymarjr

Изначально в саудовском клубе хотели, чтоб Неймар провел эту медицинскую процедуру во Франции. Но игрок пожелал, чтобы его прооперировали на его родине, а именно врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.  

По сведениям источника, восстановление игрока займет не шесть месяцев, как предварительно говорилось, а больше. На поле бразильский форвард может вернуться примерно в августе 2024 года.

В середине августа нынешнего года Неймар перешел в саудовский "Аль-Хиляль" из французского "ПСЖ" за 90 млн евро и сыграл за команду всего 5 матчей, где забил один гол и сделал три результативных ассиста.

Читайте также

Olimpbet вновь разыгрывает призы для болельщиков киберспорта
Olimpbet вновь разыгрывает призы для болельщиков киберспорта
Дзюдо ЧМ-2023 Ветераны
Казахстанские дзюдоисты лидируют на ЧМ-2023 среди ветеранов
Доехавший экспресс: как умножить 7777 тенге в 280 раз
Доехавший экспресс: как умножить 7777 тенге в 280 раз
Куандык Шынасилов
Неймар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления