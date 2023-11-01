Появились новые подробности о травме бразильского форварда Неймара

Лидер саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" и сборной Бразилии Неймар готовится к операции, которая запланирована в одной из клиник на его родине, сообщает Zakon.kz.

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Знаменитому нападающему требуется хирургическое вмешательство из-за его травмы, которую он получил во время матча отборочного раунда к ЧМ-2026 между сборными Уругвая и Бразилии.

В этом поединке Неймар повредил левое колено, а впоследствии у него выявили травму передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Как передает Globo, футболист перенесет операцию 2 ноября.







Фото: Instagram/neymarjr

Изначально в саудовском клубе хотели, чтоб Неймар провел эту медицинскую процедуру во Франции. Но игрок пожелал, чтобы его прооперировали на его родине, а именно врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.



По сведениям источника, восстановление игрока займет не шесть месяцев, как предварительно говорилось, а больше. На поле бразильский форвард может вернуться примерно в августе 2024 года.

В середине августа нынешнего года Неймар перешел в саудовский "Аль-Хиляль" из французского "ПСЖ" за 90 млн евро и сыграл за команду всего 5 матчей, где забил один гол и сделал три результативных ассиста.