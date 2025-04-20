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Спорт

Лионель Месси пожаловался на враждебность фанатов

футбол, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 15:08 Фото: Instagram/intermiamicf
Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси пожаловался на враждебность мексиканских фанатов в его сторону, сообщает Zakon.kz.

Об этом футболист заявил в интервью каналу Simplemente Fútbol на YouTube.

"Они [болельщики сборной Мексики] ставят себя в положение наших соперников, но этого соперничества на самом деле не существует. Нет никакого сравнения между сборными Аргентины и Мексики. Я не знаю, откуда оно взялось. Не знаю, что случилось с мексиканцами, когда началось это соперничество и появился такой гнев", – сказал он.

Месси является воспитанником "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча".

В 2021 году Месси перешел во французский "ПСЖ", а летом 2023 года перебрался в "Интер Майами", который выступает в МЛС.

Ранее конфуз случился с телохранителем Лионеля Месси, который приставлен к футбольной звезде уже два года. На днях этому специалисту запретили выбегать на поле во время матчей MLS.

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Андрей Дюсупов
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