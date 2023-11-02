Сборная Казахстана сотворила сенсацию на ЧМ-2023 по мини-футболу
Смотрите только на Olimpbet.kz. Дагестан VS Осетия! Самый громкий борцовский турнир сезона – PWL 6. Пятница, 3 ноября, прямой эфир с 23:00.
Казахстанская команда, став победителем предварительного этапа в своей подгруппе, обыграла в матче за выход в четвертьфинал лучшую сборную планеты, представителей Мексики, со счетом 2:1. Мексиканцы в мировом рейтинге стоят на первой позиции с активом 3125 очков, тогда как казахстанцы – на 11-й строчке с 1350 баллами.
Судьба противостояния между Казахстаном и Мексикой решалась в дополнительных таймах, так как основное время закончилось нулевой ничьей. Победу нашим футболистам принесли Александр Кислицын и Александр Рушинас.
2 ноября сборная Казахстана встретится с командой Чехии, занимающей третье место во всемирном рейтинге, в матче за выход в полуфинал мирового первенства. В других четвертьфиналах сыграют: ОАЭ – Румыния, Азербайджан – Болгария и Словакия – Венгрия.
Полуфиналы ЧМ-2023 по мини-футболу пройдут 3 ноября, а решающий матч за "золото" состоится 4 ноября.
Ранее Казахстан одержал третью победу в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 по футзалу.