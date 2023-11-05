Казахстан уступил "золото" в драматичном финале ЧМ-2023 по мини-футболу

В Рас-эль-Хайме (ОАЭ) завершился чемпионат мира-2023 по мини-футболу, в решающем матче которого сборная Казахстана в сверхупорном поединке по пенальти уступила Румынии, сообщает Zakon.kz.

Основное время финального поединка завершилось вничью со счетом 2:2. Сначала казахстанцы вырвались вперед с разницей в два мяча, благодаря Унгуру Мерсеа Киприану (автогол) и Авелу Таржанову.

Но румыны вскоре сумели восстановить равновесие, что позволило им перевести игру в дополнительное время. За минуту до финального свистка у соперников дважды отличился Балог Мариус Габриель. Экстра-таймы ничего не дали командам, и судьба "золота" решилась в серии пенальти, где фортуна была на стороне румынской сборной 12:11.





В итоге сборная Румынии оказалась на первом месте, наши футболисты завоевали "серебро", а на третьей строчке разместилась венгерская дружина. В матче за третье место она переиграла Азербайджан со счетом 3:1.

Стоит отметить, что казахстанская сборная впервые сыграла в финале мирового первенства по мини-футболу. Наши футболисты удачно прошли групповую стадию, обыграв три команды, и с первого места вышли в 1/8 финала турнира. А уже в стадии плей-офф казахстанцы сначала переиграли действующих чемпионов мира – Мексику, затем Чехию, а в полуфинале – Азербайджан. Все три перечисленные сборные стоят выше рейтингом, чем наша дружина.