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Две медали за два дня завоевал карагандинский теннисист

Алан Курмангалиев Фото: Талап Койбагаров
16-летний карагандинец Алан Курмангалиев завоевал в Венгрии серебряную и бронзовую медали на турнире "WTT Youth Contender Szombathely 2023" по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

"Бронзу" Алан получил в возрастной категории до 19 лет, сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса РК.

До полуфинала наш земляк переиграл Чулонг Ние из Австралии, Францишека Колодзейчика и Петра Ходина из Австрии, Маттиаса Данзера (Германия), Борна Петека (Хорватия), Вима Вердоншота (Германия), а в 1/2 финала уступил японцу Кейши Хагихара.

Также вчера, 4 ноября, Алан занял второе место в категории до 17 лет.

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