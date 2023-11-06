Две топовые футбольные команды Казахстана лишились главных тренеров

В минувшие выходные завершился очередной сезон казахстанского футбольного первенства. И сразу два ведущих коллектива страны, "Тобол" и "Актобе", объявили об уходе своих главных тренеров, сообщает Zakon.kz.

Обладатель Кубка Казахстана, костанайский "Тобол", начнет подготовку к новому сезону без своего сербского наставника Милича Чурчича, у которого истек срок контракта. Об этом объявил совладелец костанайского клуба Алимжан Калдияров.

По некоторым сведениям, Чурчич скоро может встать у руля западноказахстанского "Актобе", сменив на этом посту Андрея Карповича, который официально покинул клуб.

Как и сербский специалист, Карпович не останется без работы. По информации журналиста Айдына Кожахмета, экс-наставника "Актобе" 6 ноября представят в качестве главного тренера игрокам "Елимая" из Семея.

Футбольный клуб из Абайской области в этом году стал чемпионом Первой лиги и завоевал путевку в премьер-лигу.

Сезон в казахстанском футболе закрыт, за исключением еврокубковых игр "Астаны" и отборочных матчей нашей сборной на пути к Евро-2024. Последнюю встречу сезона сыграли 4 ноября в Астане, где "Тобол" в финале Кубка страны обыграл чемпиона КПЛ-2023 "Ордабасы" из Шымкента со счетом 1:0.