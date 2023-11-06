Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Две топовые футбольные команды Казахстана лишились главных тренеров

Два топовых футбольных клуба Казахстана расстались с главными тренерами Фото: Instagram/fctobol
В минувшие выходные завершился очередной сезон казахстанского футбольного первенства. И сразу два ведущих коллектива страны, "Тобол" и "Актобе", объявили об уходе своих главных тренеров, сообщает Zakon.kz.

Обладатель Кубка Казахстана, костанайский "Тобол", начнет подготовку к новому сезону без своего сербского наставника Милича Чурчича, у которого истек срок контракта. Об этом объявил совладелец костанайского клуба Алимжан Калдияров.

По некоторым сведениям, Чурчич скоро может встать у руля западноказахстанского "Актобе", сменив на этом посту Андрея Карповича, который официально покинул клуб.

Как и сербский специалист, Карпович не останется без работы. По информации журналиста Айдына Кожахмета, экс-наставника "Актобе" 6 ноября представят в качестве главного тренера игрокам "Елимая" из Семея.

Футбольный клуб из Абайской области в этом году стал чемпионом Первой лиги и завоевал путевку в премьер-лигу.

Сезон в казахстанском футболе закрыт, за исключением еврокубковых игр "Астаны" и отборочных матчей нашей сборной на пути к Евро-2024. Последнюю встречу сезона сыграли 4 ноября в Астане, где "Тобол" в финале Кубка страны обыграл чемпиона КПЛ-2023 "Ордабасы" из Шымкента со счетом 1:0.

Читайте также

Olimpbet дает расклады на битву соседей по Лондону
Olimpbet дает расклады на битву соседей по Лондону
Футбол Смерть Фаната
Фанат "Бока Хуниорс" совершил самоубийство после поражения любимой команды
Таэквондо Золото ЧА-2023
Казахстанские таеквондистки выиграли командное первенство на Asian Open-2023
Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
Кремль отреагировал на приезд Аллы Пугачевой в Россию
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Максим Галкин опубликовал фото с Аллой Пугачёвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления