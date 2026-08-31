Финалист Кубка Казахстана-2026 по футболу остался без главного тренера

31 сентября кызылординский футбольный клуб "Кайсар" объявил об уходе Андрея Ферапонтова с должности главного тренера команды, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы кызылординского коллектива, специалист, который только недавно отметил 50-летие, покинул должность по собственному желанию.

Как пишут некоторые СМИ, тренер решил уйти после домашнего поражения 29 августа от "Окжетпеса" (2:3) в рамках 24-го тура КПЛ-2026.

Андрей Ферапонтов встал у руля "волков" в конце 2025 года.

Под его руководством "Кайсар" к этому моменту накопил 20 очков и располагается на 14-й строчке в таблице казахстанского чемпионата.

Совсем недавно команда из Кызылорды завоевала путевку в финал Кубка страны, где вскоре сразится с "Ордабасы" из Шымкента.

В случае успеха в этом престижном турнире футболисты "Кайсара" смогут на следующий год выступить в еврокубках.