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Маржикпаев об Азиатских играх: Показали слабую подготовку

Маржикпаев об Азиатских играх: Показали слабую подготовку Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
6 ноября 2023 года министр туризма и спорт Ермек Маржикпаев заявил, что на Азиатских играх в Ханчжоу сборная Казахстана по гребным видам спорта показала неоднозначные результаты, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram отмечено, что в академической гребле спортсмены не завоевали наград, в гребле на байдарках и каноэ суммарно 8 наград разной пробы - 1 золото, 4 серебра и 3 бронзы.

"Федерация перед этим важным стартом давала совсем другие обязательства по количеству и качеству наград. К сожалению, Азиаткие игры показали слабую функциональную и физическую подготовку спортсменов. Также нарушения спортивной дисциплины внутри сборной перед этим важным стартом оказали негативное влияние на итоговый результат".Ермек Маржикпаев

По его словам, главная задача на сегодня – это заработать лицензии на участие в Олимпийских играх 2024.

"В оставшиеся 8 месяцев нужно выложиться на максимум и добиться поставленной цели. Тренерский штаб сборной, помимо выполнения обязательных задач, должен подвести спортсменов в наилучшей физической и психологической форме к Парижу на следующий год".Ермек Маржикпаев

20 октября 2023 года Маржикпаев критически высказался о физическом состоянии и уровне подготовки казахстанских борцов, оценивая их выступление на Азиатских играх. Он указал, что казахстанские борцы "первый период борются, а во втором уже выдыхаются".

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