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Казахстанские футболисты начали подготовку к двум решающим матчам квалификации на Евро-2024

Казахстанские футболисты готовятся к решающим матчам отбора на Евро-2024 Фото: kff.kz
17 и 21 ноября сборная Казахстана в рамках квалификационного раунда Евро-2024 проведет два заключительных поединка. Первый матч пройдет дома с Сан-Марино, затем в гостях со Словенией. От исхода этих игр зависит судьба одной из двух путевок на будущий турнир в Германию, сообщает Zakon.kz.

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Подопечные Магомеда Адиева накануне начали подготовку к этим отборочным матчам чемпионата Европы 2024 года. Учебно-тренировочный сбор нашей команды проходит в Астане, сообщает пресс-служба KФФ.

До 10 ноября сбор будет носить просмотровый характер. Затем состоится контрольный матч с молодежной сборной Казахстана, после чего определят окончательный состав команды.

Футбол УТС Астана

Фото: kff.kz

Несколько ведущих игроков казахстанской сборной присоединятся к главной команде немного позже. Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко прибудут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА. В связи с травмой сбор пропустит Самат Жарынбетов.

Футбол УТС Астана

Фото: kff.kz

Бактиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев приедут 12-13 ноября.

В этом месяце сборная Казахстана проведет заключительные два матча в рамках отборочного цикла Евро-2024. Сначала, 17 ноября, Казахстан примет на "Астана Арене" сборную Сан-Марино, начало матча в 21:00.

Затем, 21 ноября, казахстанские футболисты сыграют на выезде против Словении. Начало встречи – в 1:45 по времени Астаны. Сейчас наша сборная располагается на третьей строчке турнирной таблицы подгруппы H, имея в активе 15 очков. Впереди – Дания и Словения, у них по 19 баллов.

Ранее сборная Казахстана по футболу поднялась на две позиции в рейтинге FIFA.

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