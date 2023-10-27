Магомед Адиев пригласил 40 футболистов на заключительные УТС в Астане

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на ноябрьские матчи квалификационного раунда Евро-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (20 ноября), сообщает Zakon.kz.

Выиграйте iPhone 15, став зрителем нового шоу на YouTube-канале Olimpbet Play! Убойный турнир UFC 294, развлекательный парк Ferrari World и другие приключения казахстанцев в Абу-Даби. Подпишитесь на канал и участвуйте в розыгрыше топового смартфона!

Главным огорчением этого списка стало отсутствие в нем капитана и лидера нашей сборной, полузащитника "Ордабасы" Асхата Тагыбергена. Как известно, 33-летний футболист получил травму в ответственном поединке за "золото" чемпионата КПЛ-2023 против карагандинского "Шахтера". По вердикту врачей, Асхат выбыл из строя минимум на месяц и вернется к тренировкам в начале декабря.





Фото: Instagram/kff_team

В отсутствие Тагыбергена Адиев на просмотр пригласил 40 игроков, среди которых немало новичков, информирует пресс-служба КФФ.



Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана") и Данил Устименко ("Кайрат").



Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов (оба "Ордабасы"), Багдат Каиров, Роман Асранкулов и Руслан Валиуллин ("Тобол"), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов ("Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар"), Лев Скворцов ("Химки", Россия), Александр Зуев (ИМТ, Сербия), Егор Ткаченко и Дамир Касабулат ("Кайрат").





Фото: Instagram/kff_team

Полузащитники: Рамазан Оразов ("Копер", Словения), Максим Самородов и Арман Кенесов ("Актобе"), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов и Исламбек Куат ("Астана"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Самат Жарынбетов, Ислам Чесноков и Бейбит Галым ("Тобол"), Адилет Садыбеков ("Кайрат") и Адильхан Добай ("Мактаарал").



Форварды: Абат Аймбетов и Владислав Прокопенко ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Иван Свиридов ("Шахтер") и Бакдаулет Зульфикаров ("Кайсар").

Учебно-тренировочный сбор наших футболистов начнется 5 ноября в Астане, по итогам которого будет определен окончательный состав сборной Казахстана.





Фото: Instagram/kff_team

Через три недели подопечные Магомеда Адиева проведут заключительные два матча в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы 2024 года. 17 ноября в Астане принимаем Сан-Марино, начало матча – в 21:00.



А в ночь с 20-го на 21-е ноября сборная Казахстана сыграет на выезде против Словении.