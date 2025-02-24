Винисиус забил впервые за три месяца в Ла Лиге и принес победу "Реалу"
Вингер королевского клуба забил "Жироне" и поставил победную точку в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги – 2:0.
А счет в этом поединке открыл хорватский ветеран "Реала" – Лука Модрич, который поразил ворота дальним ударом.
Стоит подчеркнуть, что Винисиус не забивал в Ла Лиге больше трех месяцев, на протяжении последних шести игр. И к этому часу его копилка достигла девяти голов в текущем чемпионате Испании.
После успеха над "Жироной", команда Карло Анчелотти по-прежнему отстает от "Барселоны" в турнирной таблице, несмотря на равенство очков. У обеих клубов по 54 очка, "блауграна" стоит выше "сливочных" благодаря победе в "Эль-класико".
Замыкает призовую тройку списка лучших команд Испании – "Атлетико" (53). Именно два мадридских коллектива стали соперниками друг друга в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.