Винисиус забил впервые за три месяца в Ла Лиге и принес победу "Реалу"

Один из лидеров мадридского "Реала", бразилец Винисиус Жуниор наконец-то прервал серию голевых неудач в испанском футбольном первенстве. Он отметился взятием ворот впервые с 9 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Вингер королевского клуба забил "Жироне" и поставил победную точку в домашнем матче 25-го тура Ла Лиги – 2:0.

А счет в этом поединке открыл хорватский ветеран "Реала" – Лука Модрич, который поразил ворота дальним ударом.

Стоит подчеркнуть, что Винисиус не забивал в Ла Лиге больше трех месяцев, на протяжении последних шести игр. И к этому часу его копилка достигла девяти голов в текущем чемпионате Испании.

После успеха над "Жироной", команда Карло Анчелотти по-прежнему отстает от "Барселоны" в турнирной таблице, несмотря на равенство очков. У обеих клубов по 54 очка, "блауграна" стоит выше "сливочных" благодаря победе в "Эль-класико".

Замыкает призовую тройку списка лучших команд Испании – "Атлетико" (53). Именно два мадридских коллектива стали соперниками друг друга в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.