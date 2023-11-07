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Перед матчем Лиги чемпионов произошло столкновение фанатов "Милана" и ПСЖ

Перед матчем Лиги чемпионов произошло столкновение фанатов "Милана" и ПСЖ Фото: flickr
Более 50 тиффози футбольного клуба "Милан" напали на болельщиков французского ПСЖ в преддверии поединка между этими командами в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Как передает телеканал Corriere della Sera, данный инцидент был зафиксирован в ночь с 6 на 7 ноября в городе Милан. Местные тиффози в своих хулиганских действиях использовали пиротехнические средства, включая дымовые шашки. Фанаты ПСЖ были атакованы в одном из баров. По некоторым сведениям, один из гостей получил ножевые ранения.

Встреча группового раунда Лиги чемпионов между "Миланом" и ПСЖ пройдет 8 ноября, на арене "Сан-Сиро", начало в 02:00 по времени Астаны.


Обе команды, которые представляют подгруппу F Лиги чемпионов уже встречались недавно, в рамках 3-го тура. 25 октября "россонери" крупно проиграли парижанам на их поле со счетом 3:0.

Клуб Килиана Мбаппе ПСЖ сейчас является лидером данного квартета, с шестью очками в активе. На последующих местах располагаются: "Боруссия" (4), "Ньюкасл" (4) и "Милан" (2).

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