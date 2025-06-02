Президент Франции встретился с игроками ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

1 июня глава Французской республики Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце представителей футбольного клуба ПСЖ – победителей Лиги чемпионов УЕФА-2025, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, "Пари Сен-Жермен" в ночь на 1 июня разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0 в финальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Мюнхене.

По информации RMC Sport, президент Франции поздравил новых триумфаторов самого престижного клубного турнира Европы с исторической победой.

"Париж – столица Европы, наконец-то ПСЖ. В молодости был в восторге от другой победы в Мюнхене, но это было 32 года назад. После "Марселя" теперь вы выиграли Лигу чемпионов. Сделали это в великолепной манере, вы чемпионы, и мы все очень рады. С вами был двенадцатый игрок – французская публика. Это победа объединенной группы игроков. Сделали это благодаря единой команде, настрою, воле, солидарности и амбициям. Показали тот футбол, который мы любим. Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи". Эммануэль Макрон

Лучший клуб Франции 2025 года впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. А для французских команд это вторая победа в престижном турнире.

В 1993 году "Марсель" в финале обыграл "Милан" (1:0), тогда решающий поединок также прошел в немецком Мюнхене.

Тем самым ПСЖ оформил "квадрупл" в этом европейском сезоне. Команда Луиса Энрике выиграла Лигу чемпионов, французское первенство, Кубок и Суперкубок Франции.

Теперь у "парижан" есть шанс завоевать пятый трофей за сезон, они скоро стартуют в клубном чемпионате мира в США.

Между тем в казахстанском футбольном первенстве завершились матчи 11-го тура КПЛ-2025. Один из захватывающих поединков прошел в Актобе, где гол-красавец Дастана Сатпаева принес выездную победу "Кайрату" над местным коллективом – 2:1.

