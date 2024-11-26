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Роналду отреагировал на победу в матче "Аль-Наср" с "Аль-Гарафа"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 07:27 Фото: Х/Cristiano
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу над катарской "Аль-Гарафой" в пятом туре Лиги чемпионов АФК, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 26 ноября в этой игре 39-летний португалец отметился дублем и завершил матч со счетом 3:1. Таким образом, Роналду обновил собственный мировой рекорд по забитым мячам, доведя счетчик до 913 голов.

"Большая победа этим вечером!" – написал Роналду в соцсетях.

Теперь "Аль-Наср" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного региона Лиги чемпионов АФК.

На днях английский косметолог подал в суд на Роналду.

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