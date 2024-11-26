Роналду отреагировал на победу в матче "Аль-Наср" с "Аль-Гарафа"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу над катарской "Аль-Гарафой" в пятом туре Лиги чемпионов АФК, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 26 ноября в этой игре 39-летний португалец отметился дублем и завершил матч со счетом 3:1. Таким образом, Роналду обновил собственный мировой рекорд по забитым мячам, доведя счетчик до 913 голов.

🌪️ 1000'e 87 kaldı.



Al-Gharafa'ya iki gol atan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 913 gole ulaştı.



pic.twitter.com/4CPCg85Ir4 — aslindaspor (@aslindaspor) November 25, 2024

"Большая победа этим вечером!" – написал Роналду в соцсетях.

Теперь "Аль-Наср" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного региона Лиги чемпионов АФК.

На днях английский косметолог подал в суд на Роналду.