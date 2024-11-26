Роналду отреагировал на победу в матче "Аль-Наср" с "Аль-Гарафа"
Фото: Х/Cristiano
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на победу над катарской "Аль-Гарафой" в пятом туре Лиги чемпионов АФК, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 26 ноября в этой игре 39-летний португалец отметился дублем и завершил матч со счетом 3:1. Таким образом, Роналду обновил собственный мировой рекорд по забитым мячам, доведя счетчик до 913 голов.
🌪️ 1000'e 87 kaldı.— aslindaspor (@aslindaspor) November 25, 2024
Al-Gharafa'ya iki gol atan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 913 gole ulaştı.
pic.twitter.com/4CPCg85Ir4
"Большая победа этим вечером!" – написал Роналду в соцсетях.
Big win tonight! pic.twitter.com/W3HTxddz6U— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2024
Теперь "Аль-Наср" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточного региона Лиги чемпионов АФК.
На днях английский косметолог подал в суд на Роналду.
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