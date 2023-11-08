Лучший футбольный клуб Европы добился еще одного уникального достижения

Английский футбольный коллектив "Манчестер Сити" забил 250 голов в 119 играх Лиги Чемпионов УЕФА. Данного показателя "горожане" достигли быстрее, чем другие европейские команды, сообщает Zakon.kz.

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Данных цифр "Манчестер Сити" добился в матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА со швейцарским "Янг Бойз" – 3:0. Английская дружина оформила 250-й гол в рамках клубного чемпионата Европы. Для этого им понадобилось 119 матчей. Ни одна из команд не может похвалиться подобными результатами.







После победы над "Янг Бойз" подопечные Хосепа Гвардиолы накопили 12 очков и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона.



"Горожанам" до конца группового этапа осталось провести 2 поединка. Сначала они сыграют с немецким "Лейпцигом", а затем с "Црвеной Звездой" из Сербии.

"Манчестер Сити" в финале прошлого сезона Лиги чемпионов обыграли итальянский "Интер" и первый раз в своей истории выиграли этот престижный турнир.