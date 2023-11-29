Момент истины для "красных дьяволов" и шанс для "Наполи"

Olimpbet предлагает аналитику к самым захватывающим матчам среды в Лиге чемпионов. Группа А.

"Галатасарай" (Турция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия). 29 ноября, 23:45 (время Астаны).

Решающий матч для обоих клубов, прежде всего – "красных дьяволов". В случае поражения в Стамбуле МЮ рискует остаться даже без места в плей-офф Лиги Европы, не говоря уже про весеннюю борьбу за главный континентальный трофей.

У "Манчестер Юнайтед" всего три очка после четырех туров – это худший показатель в группе А, которую досрочно выиграла "Бавария". За вторую путевку в 1/8-ю финала ЛЧ ведут борьбу все три оставшихся участника квартета.

У "Копенгагена" и "Галатасарая" турнирная ситуация чуть получше, чем у манкунианцев – в их активе на одно очко больше. Впрочем, по итогам пятого тура положение команд в таблице может кардинальным образом измениться. Для этого британцам необходимо самим побеждать в Стамбуле и верить в то, что датчане потеряют очки в выездном матче с "Баварией", что более чем реально.

Но выиграть на берегах Босфора "красным дьяволам" будет очень непросто. Во-первых, предыдущий визит МЮ в гости к "Галатасараю", состоявшийся в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2012/13, завершился для англичан поражением 0:1. А во-вторых, "Юнайтед" уступили туркам уже и в текущем розыгрыше ЛЧ, причем на своем поле – 2:3.

Однако эксперты Olimpbet не видят в команде Окана Бурука фаворита предстоящего матча, считая шансы соперников почти равными, даже отдавая небольшое предпочтение коллективу Эрика тен Хага: П1 – 2.62, Х – 3.76, П2 – 2.52. При этом, как ни странно, по угловым букмекер № 1 в Казахстане прогнозирует преимущество хозяев: П1 – 1.85, Х – 8.75, П2 – 2.38.

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Группа С. "Реал Мадрид" (Испания) – "Наполи" (Италия). 30 ноября, 02:00

Фото: Olimpbet

"Галактикос" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, при этом, правда, еще не гарантировали итоговое первенство в группе. Теоретически обойти "Реал" имеет возможность "Наполи", который отстает на пять очков и который как раз пожалует в Мадрид.



Но даже ничья на "Сантьяго Бернабеу" сделает "сливочных" недосягаемыми для ближайшего преследователя, победа – тем более. При этом сами "адзурри" пока не могут чувствовать себя абсолютно спокойно на второй строчке таблицы квартета С. Если итальянцы проиграют в столице Испании, к ним вплотную может приблизиться "Брага", в параллельном матче принимающая аутсайдера группы "Унион".

"Реал" ни разу не уступал "Наполи" в истории их противостояния, которая насчитывает пять матчей (четыре победы и одна ничья), а обе встречи на своем поле уверенно выиграл с общим счетом 5:1.

И сейчас аналитики Olimpbet полагают, что у мадридцев шансов на благоприятный исход несоизмеримо больше, чем у неаполитанцев: П1 – 1.87, Х – 3.94, П2 – 3.89. По мнению самого популярного букмекера страны, весьма солидным ожидается перевес хозяев и по угловым: П1 – 1.6, Х – 9.5, П2 – 2.9.

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