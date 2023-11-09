Лидер хоккейной сборной Казахстана стал героем матча в КХЛ

Казахстанский форвард "Металлурга" (Магнитогорск) Никита Михайлис стал одним из героев домашней победы над "Сибирью" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Одна из шайб в исполнении Михайлиса принесла итоговый успех "Магнитке" и лидерство на "Востоке" Лиги, сообщает Zakon.kz.

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Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис отличился на 19-й минуте второго периода.

К этому моменту счет уже был крупным – 4:0. В составе магнитогорской команды шайбы забили также Денис Зернов (дубль), Люк Джонсон, Семен Кошелев и Егор Яковлев. У гостей голы на свой счет записали Георгий Белоусов, Владимир Бутузов и Егор Спиридонов. Итоговый результат – 6:3 в пользу хозяев льда.







После этого успеха "Металлург" вернулся на лидирующие позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 38 очков после 29 игр. Рядом с "Магниткой" располагается еще один фаворит "Востока" – "Ак Барс" (38 баллов), который 7 октября повторно огорчил в Астане наш "Барыс".

Прежний клуб Никиты Михайлиса сейчас находится в не очень благоприятном положении. "Барыс" расположился на предпоследнем 11-м месте турнирной классификации, имея серию из пяти поражений. Казахстанский коллектив сыграл 29 матчей в нынешнем сезоне и набрал 23 очка (8 побед и 21 поражение).

По календарю "столичная" команда следующую игру проводит дома. 10 ноября ей предстоит матч против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". Начало матча – в 19:30.