Спорт

Лидер сборной Казахстана помог "Металлургу" войти в историю КХЛ

Хоккей История КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:58 Фото: Instagram/hcMetallurg
Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в матче, где одним из героев стал представитель сборной Казахстана – Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

Исторический поединок прошел в рамках игр КХЛ, когда команда Андрея Разина дома победила "Нефтехимик" со счетом 9:6.

У "Металлурга" шайбы забили Никита Михайлис, Владимир Ткачев, Алексей Маклюков, Егор Коробкин, Артем Минулин, Дерек Барак, Егор Яковлев, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров.

В итоге клуб из Магнитогорска впервые в истории забил девять шайб за один матч. Ранее подопечные Разина трижды забрасывали по восемь шайб в одной встрече.

Плюс к этому команда казахстанского хоккеиста одержала седьмую победу в восьми последних играх.

Благодаря этим показателям "Металлург" сейчас является лидером таблицы "Востока" с активом в 28 очков.

Здесь стоит отметить, что Никита Михайлис не в первый раз в этом сезоне отмечается снайперскими качествами. 5 октября его клуб в гостях переиграл московский "Спартак" со счетом 6:2, где первой звездой был назван наш форвард.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
