"Барыс" снова проиграл "Ак Барсу"
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В первом матче домашней серии "Барыс" не смог распечатать ворота "Ак Барса" и потерпел поражение.
Основные события встречи произошли во втором отрезке.
Счет открыл Илья Сафонов, который сыграл на паузе и переиграл вратаря хозяев броском с неудобной руки. Под занавес периода Дмитрий Кагарлицкий удачно подставил клюшку под наброс от синей линии и во второй раз огорчил столичную публику.
Итог подвел Евгений Свечников, поразивший пустые ворота астанчан на последней минуте поединка.
4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.