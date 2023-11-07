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"Барыс" снова проиграл "Ак Барсу"

"Барыс" снова проиграл "Ак Барсу" Фото: ХК "Барыс"
В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" уступил "Ак Барсу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клубу из Казани, сообщает Zakon.kz.

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В первом матче домашней серии "Барыс" не смог распечатать ворота "Ак Барса" и потерпел поражение.

Основные события встречи произошли во втором отрезке.

Счет открыл Илья Сафонов, который сыграл на паузе и переиграл вратаря хозяев броском с неудобной руки. Под занавес периода Дмитрий Кагарлицкий удачно подставил клюшку под наброс от синей линии и во второй раз огорчил столичную публику.

Итог подвел Евгений Свечников, поразивший пустые ворота астанчан на последней минуте поединка.

4 ноября команды встречались в Казани: "Барыс" вел 3:0, но в итоге уступил - 3:5. Таким образом, казахстанский клуб потерпел пятое поражение в последних шести играх.

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