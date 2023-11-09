"Астана" сыграла с "Балкани" вничью в четвертом туре Лиги Конференций

9 ноября в матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" сыграла с косовским "Балкани". Игра состоялась столице и завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По итогам встречи "Астана" набрала 4 очка и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице группы C. "Балкани" с 4 баллами идет 3-м.

Первая встреча команд прошла две недели назад в Приштине (Косово) и завершилась победой чемпиона Казахстана-2022 со счетом 2:1. Авторами голов у "столичных" стали Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.

Косовский коллектив считал победу "Астаны" случайной и был намерен взять реванш в столице Казахстана, чтобы вернуть себе шанс на путевку в плей-офф Лиги конференций.