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"Астана" сыграла с "Балкани" вничью в четвертом туре Лиги Конференций

"Астана" сыграла с "Балкани" вничью в четвертом туре Лиги Конференций Фото: Instagram/fca.astana
9 ноября в матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" сыграла с косовским "Балкани". Игра состоялась столице и завершилась вничью со счетом 0:0, сообщает Zakon.kz.

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По итогам встречи "Астана" набрала 4 очка и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице группы C. "Балкани" с 4 баллами идет 3-м. 

Первая встреча команд прошла две недели назад в Приштине (Косово) и завершилась победой чемпиона Казахстана-2022 со счетом 2:1. Авторами голов у "столичных" стали Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.

Косовский коллектив считал победу "Астаны" случайной и был намерен взять реванш в столице Казахстана, чтобы вернуть себе шанс на путевку в плей-офф Лиги конференций.

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