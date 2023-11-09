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"Астана" определилась со стартовым составом на домашнем матче против "Балкани"

"Астана" назвала стартовый состав на домашний матч против "Балкани" Фото: Instagram/fca.astana
В матче группового этапа Лиги Конференций "Астана" дома 9 ноября сыграет с косовским "Балкани", сообщает Zakon.kz.

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Нзваны стартовые составы команд  "Астаны" и "Балкани":

"Астана": Чондрич, Досмагамбетов, Аманович, Марочкин, Бейсебеков, Оганесян, Куат, Эбонг, Урега, Томасов, Дарбо;

"Балкани": Количи, Потоку, Яшаница, Деллова, Траши, Зиба, Куч, Халили, Крьезю, Хамиди, Грипши.


9 ноября футболисты "Астаны" проведут домашний матч с косовской командой "Балкани" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА. 

Первая встреча команд прошла две недели назад в Приштине (Косово) и завершилась победой чемпиона Казахстана-2022 со счетом 2:1. Авторами голов у "столичных" стали Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.

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Косовский коллектив считает победу "Астаны" случайной и намерен взять реванш в столице Казахстана, чтобы вернуть себе шанс на путевку в плей-офф Лиги конференций.

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