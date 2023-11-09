Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ФК "Балкани" приехал на матч-реванш с "Астаной" в Лиге конференций УЕФА

"Балкани" сыграет матч-реванш с "Астаной" в Казахстане Фото: Instagram/fca.astana
9 ноября футболисты "Астаны" проведут домашний матч с косовской командой "Балкани" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Первая встреча команд прошла две недели назад в Приштине (Косово) и завершилась победой чемпиона Казахстана-2022 со счетом 2:1. Авторами голов у "столичных" стали Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.    


Косовский коллектив считает победу "Астаны" случайной и намерен взять реванш в столице Казахстана, чтобы вернуть себе шанс на путевку в плей-офф Лиги конференций.

"Балкани" преподнес сюрприз во втором туре турнира, когда одолел загребское "Динамо" – 2:0. Но затем косовский клуб уступил на своей арене казахстанской команде.

Футбол Игра Лига конференции

Фото: Instagram/fca.astana

Подопечные Григория Бабаяна также не планируют просто так отдавать очки и тоже хотят выйти из группы в следующий раунд. Так что противостояние обещает быть зрелищным.

Поединок между "Астаной" и "Балкани" начнется в 21:30. Обе команды после трех туров имеют по три очка в турнирной таблицы подгруппы С. Такое же количество баллов в активе хорватского "Динамо". Хорваты 9 ноября на выезде встречаются с лидером группы – польской "Викторией Пльзень".

Читайте также

Болеем за "Астану" в Лиге конференций
Болеем за "Астану" в Лиге конференций
Опубликован список самых дорогих команд NHL
Опубликован список самых дорогих команд NHL
Куандык Шынасилов
Астана УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления