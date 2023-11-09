ФК "Балкани" приехал на матч-реванш с "Астаной" в Лиге конференций УЕФА

9 ноября футболисты "Астаны" проведут домашний матч с косовской командой "Балкани" в четвертом туре группового этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Первая встреча команд прошла две недели назад в Приштине (Косово) и завершилась победой чемпиона Казахстана-2022 со счетом 2:1. Авторами голов у "столичных" стали Камо Оганесян и Абзал Бейсебеков.





Косовский коллектив считает победу "Астаны" случайной и намерен взять реванш в столице Казахстана, чтобы вернуть себе шанс на путевку в плей-офф Лиги конференций.

"Балкани" преподнес сюрприз во втором туре турнира, когда одолел загребское "Динамо" – 2:0. Но затем косовский клуб уступил на своей арене казахстанской команде.





Фото: Instagram/fca.astana

Подопечные Григория Бабаяна также не планируют просто так отдавать очки и тоже хотят выйти из группы в следующий раунд. Так что противостояние обещает быть зрелищным.



Поединок между "Астаной" и "Балкани" начнется в 21:30. Обе команды после трех туров имеют по три очка в турнирной таблицы подгруппы С. Такое же количество баллов в активе хорватского "Динамо". Хорваты 9 ноября на выезде встречаются с лидером группы – польской "Викторией Пльзень".