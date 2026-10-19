Найденное в горах Перу новое растение назвали в честь Лионеля Месси

В перуанских Андах ученые нашли новое цветковое растение, которое назвали в честь знаменитого аргентинского форварда клуба "Интер Майами" – Лионеля Месси, сообщает Zakon.kz.

Новое растение уже получило свое название – Salvia messii ("растение Месси"). Оно отражает связь с футболистом. Окраска цветков – белая и светло‑голубая – напоминает расцветку формы сборной Аргентины, капитаном которой недавно был Месси.

Salvia messii входит в семейство мятных (Lamiaceae). Представители этого рода известны полезными свойствами: в частности, они обладают антиоксидантным, противовоспалительным и антисептическим действием.

Это растение распространено на небольшой территории, и ученые относят его к категории видов, которые считаются находящимися под угрозой исчезновения.

Имя Месси вошло в историю не только в названии этого растения – ранее в честь игрока были названы еще пять биологических видов. Среди них ящерица (Liolaemus messii), паук (Acanthogonatus messii), гриб (Cercopemyces messii), а также два вымерших таксона – кондор (Vultur messii) и морское беспозвоночное (Discinisca messii).

39-летний Лионель Месси 6 октября завершил карьеру в сборной Аргентины, сыграв за нее 208 матчей, в которых забил 126 голов.

Он является чемпионом мира 2022 года и серебряным призером мундиаля-2026, а также восьмикратным обладателем "Золотого мяча".