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Алихан Смаилов поблагодарил паралимпийцев

Алихан Смаилов поблагодарил паралимпийцев Фото: primeminister.kz
10 ноября 2023 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с победителями и призерами IV Азиатских пара игр, которые прошли с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.
Алихан Смаилов поблагодарил паралимпийцев

Фото: primeminister.kz

Как отмечено в публикации на сайте главы правительства, в ходе встречи Смаилов зачитал благодарственное письмо от имени Касым-Жомарта Токаева и поздравил казахстанских паралимпийцев с высокими результатами на прошедших Играх.

"Ваши самоотверженность и непоколебимый дух вдохновляют миллионы людей преодолевать любые жизненные преграды и достигать успеха. Ваше триумфальное выступление показало безграничные способности человека. Для подрастающего поколения жизнь каждого из вас является примером мастерства, мужества и, конечно, упорства, без которого невозможно достигнуть высоких спортивных результатов".Алихан Смаилов

По его словам, отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали паралимпийцев на пути к достижениям.

"Все вы боролись с истинно олимпийской установкой на победу. Сегодняшний успех на Азиатских пара играх – это серьезная заявка на будущие паралимпийские достижения".Алихан Смаилов

Кроме того, на встрече с главой правительства присутствовали победители континентальных соревнований Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Нурдаулет Жумагали и Диас Кенжебек (пара плавание), Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы (пара дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика).

Алихан Смаилов поблагодарил паралимпийцев

Фото: primeminister.kz

Рекордсмен Азии Нурдаулет Жумагали отметил, что выступление на подобных крупных соревнованиях всегда сопряжено с большой ответственностью:

"На тренировках мы выполняли все поставленные задачи. Наша подготовка была на высоком уровне. На Азиатских играх я особенно чувствовал поддержку нашей страны. От имени всех спортсменов выражаю благодарность народу Казахстана. Мы сделаем все возможное, чтобы спеть наш гимн на предстоящих Паралимпийских играх!"

Пара дзюдоистка Акмарал Науатбек также отметила, что Азиатские игры стали для казахстанских спортсменов большим испытанием перед Паралимпийскими играми:

"Наш успех – это результат совместной работы, в том числе всех тренеров и медицинского персонала. Могу с уверенностью сказать от имени всех спортсменов, что мы тщательно подготовимся к предстоящим Паралимпийским играм и порадуем нашу страну новыми достижениями".
Алихан Смаилов поблагодарил паралимпийцев

Фото: primeminister.kz

В рамках встречи Алихан Смаилов вручил победителям и призерам Азиатских пара игр, а также подготовившим их тренерам благодарственные письма и памятные подарки от имени главы государства. Благодарственным письмом президента также отмечена Паралимпийская федерация дзюдо Казахстана.

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Казахстан на соревнованиях представлял 131 спортсмен в 14 видах спорта: пара пауэрлифтинг, бочча, пара легкая атлетика, пара велоспорт, академическая гребля, пара дзюдо, волейбол сидя, пара настольный теннис, шахматы, пара пулевая стрельба, пара стрельба из лука, пара таеквондо, пара плавание и пара каноэ.

В результате сборная республики завоевала 41 медаль, включая 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. В медальном зачете Казахстан занял 11 место среди 44 участвующих стран.

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