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Сборная Казахстана по карате стала лучшей на Чемпионате Азии-2023 в Алматы

Каратэ ЧА Золото Фото: Instagram/drs_kz
В спортивном комплексе имени Балуана Шолака прошел I Открытый чемпионат Азии по карате. В общем зачете сборная Казахстана заняла 1-е место, накопив 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей, сообщает Zakon.kz.

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Хозяева татами в командном зачете опередили сборную Ирана (3 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы"). Призовую тройку замкнули представители Объединенных Арабских Эмиратов с двумя медалями высшей пробы.

Каратэ ЧА Золото

Фото: Instagram/drs_kz

В азиатском чемпионате приняли участие около 140 спортсменов из 10 стран. Своих каратистов в Алматы отправили Германия, Индия, Иран, Кувейт, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. В финальный день соревнований, в программе кумите мужская команда Казахстана завоевала "золото", а женская удостоилась "бронзы".

Каратэ ЧА Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Чемпионами Азии-2023 признаны казахстанцы: Улмекен Жалгас (+68 кг), Белла Самашева (55 кг), Даяна Даренская (61 кг), Диас Анарбеков (+84 кг), Жоламан Бигабыл (60 кг), Ерсултан Танырберген (67 кг) и Диас Улбек (84 кг).

Каратэ ЧА Золото

Фото: Instagram/drs_kz

Серебряными призерами азиатского первенства стали Лия Кошкарбаева (ката), Мади Катешов (ката), Айгерим Турсынбекова (50 кг), Гульмира Усенова (61 кг), Николь Ценгель (61 кг), Дархан Тимралиев (60 кг), Абильмансур Батыргали (75 кг) и Айдос Мухат (67 кг).

Каратэ ЧА Золото

Фото: Instagram/drs_kz

На третью ступень пьедестала почета поднялись Эрдос Кенжегалиев (ката), Арина Якубина (+68 кг), Алина Султанова (50 кг), Акниет Шеризат (50 кг), Айжан Бакирова (61 кг), Венера Жаксыбаева (68 кг), Милана Власенко (68 кг), Айбек Шарапов (60 кг), Дамир Нурберген (75 кг), Азамат Марат (75 кг) и Никита Тарнакин (84 кг).

7-8 ноября на этой же арене хорошо выступила наша молодежная сборная по карате, которая заняла второе общекомандное место ЧА-2023, пропустив вперед себя только родоначальников этого вида спорта – японцев.  

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