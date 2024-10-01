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Казахстан стал лучшим в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе

Стендовая стрельба Золото КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:28 Фото: Instagram/kazshooting
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе заняла первое место в общекомандном зачете на завершившемся Кубке Азии-2024 в Алматинской области. Наши стрелки завоевали 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы федерации спортивной стрельбы РК, обладателями золотых медалей азиатского турнира стали:

  • личный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай;
  • среди  мужчин – Эдуард Ещенко;
  • личный зачет упражнения "трап" среди юниоров – Никита Моисеев;

Стендовая стрельба Золото КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:28

Фото: Instagram/kazshooting

  • командный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева;
  • среди мужчин – Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков;
  • командный зачет в смешанном упражнении "скит-микс" – Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

Стендовая стрельба Золото КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:28

Фото: Instagram/kazshooting

Cеребряные медали в копилку казахстанской сборной добыли:

  • личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Алишер Айсалбаев;
  • командный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов и Алишер Айсалбаев;
  • командный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев и Артем Чикулаев.

Стендовая стрельба Золото КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:28

Фото: Instagram/kazshooting

На третью ступень пьедестала почета среди казахстанцев поднялись:

  • личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов;
  • среди женщин – Айжан Досмагамбетова;
  • личный зачет упражнения "скит" среди мужчин – Давид Почивалов;
  • личный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин;
  • командный зачет упражнения "трап" среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.

Стендовая стрельба Золото КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 11:28

Фото: Instagram/kazshooting

Таким образом, казахстанские стендовики заняли первое место в медальном зачете Кубка Азии, опередив представителей Кувейта (5 высших медалей) и Китая (2).

Пока ряд наших болельщиков радуются успехам стрелков, то другие огорчены крупным поражением сборной Казахстана от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу.

А хоккеисты "Барыса", даже с новым наставником, никак не могут найти пути к победным матчам.

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