Казахстан стал лучшим в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе
По информации пресс-службы федерации спортивной стрельбы РК, обладателями золотых медалей азиатского турнира стали:
- личный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай;
- среди мужчин – Эдуард Ещенко;
- личный зачет упражнения "трап" среди юниоров – Никита Моисеев;
Фото: Instagram/kazshooting
- командный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева;
- среди мужчин – Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков;
- командный зачет в смешанном упражнении "скит-микс" – Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.
Фото: Instagram/kazshooting
Cеребряные медали в копилку казахстанской сборной добыли:
- личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Алишер Айсалбаев;
- командный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов и Алишер Айсалбаев;
- командный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев и Артем Чикулаев.
Фото: Instagram/kazshooting
На третью ступень пьедестала почета среди казахстанцев поднялись:
- личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов;
- среди женщин – Айжан Досмагамбетова;
- личный зачет упражнения "скит" среди мужчин – Давид Почивалов;
- личный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин;
- командный зачет упражнения "трап" среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.
Фото: Instagram/kazshooting
Таким образом, казахстанские стендовики заняли первое место в медальном зачете Кубка Азии, опередив представителей Кувейта (5 высших медалей) и Китая (2).
Пока ряд наших болельщиков радуются успехам стрелков, то другие огорчены крупным поражением сборной Казахстана от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу.
А хоккеисты "Барыса", даже с новым наставником, никак не могут найти пути к победным матчам.