Казахстан стал лучшим в медальном зачете Кубка Азии по стендовой стрельбе

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе заняла первое место в общекомандном зачете на завершившемся Кубке Азии-2024 в Алматинской области. Наши стрелки завоевали 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы федерации спортивной стрельбы РК, обладателями золотых медалей азиатского турнира стали:

личный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай;

среди мужчин – Эдуард Ещенко;

личный зачет упражнения "трап" среди юниоров – Никита Моисеев;







Фото: Instagram/kazshooting

командный зачет упражнения "скит" среди женщин – Асем Орынбай, Зоя Кравченко и Адель Садакбаева;

среди мужчин – Давид Почивалов, Эдуард Ещенко и Илья Пеньков;

командный зачет в смешанном упражнении "скит-микс" – Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.







Фото: Instagram/kazshooting

Cеребряные медали в копилку казахстанской сборной добыли:

личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Алишер Айсалбаев;

командный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов, Виктор Хасянов и Алишер Айсалбаев;

командный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин, Алишер Айсалбаев и Артем Чикулаев.







Фото: Instagram/kazshooting

На третью ступень пьедестала почета среди казахстанцев поднялись:

личный зачет упражнения "трап" среди мужчин – Марк Почивалов;

среди женщин – Айжан Досмагамбетова;

личный зачет упражнения "скит" среди мужчин – Давид Почивалов;

личный зачет упражнения "дубль-трап" среди мужчин – Владлен Калимулин;

командный зачет упражнения "трап" среди женщин – Карина Почивалова, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.







Фото: Instagram/kazshooting

Таким образом, казахстанские стендовики заняли первое место в медальном зачете Кубка Азии, опередив представителей Кувейта (5 высших медалей) и Китая (2).

Пока ряд наших болельщиков радуются успехам стрелков, то другие огорчены крупным поражением сборной Казахстана от Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2024 по футзалу.

А хоккеисты "Барыса", даже с новым наставником, никак не могут найти пути к победным матчам.