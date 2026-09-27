Казахстан завоевал 25 золотых медалей и выиграл ЧМ по кикбоксингу
По итогам турнира представители Казахстана завоевали сразу 66 медалей:
- 25 золотых
- 20 серебряных
- 21 бронзовую
Благодаря 25 наградам высшей пробы Казахстан уверенно занял первое место. Второй стала Сербия с 12 золотыми медалями, третьим финишировал Азербайджан – 10 золотых, сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.
В ринговую программу чемпионата мира WAKO входят дисциплины фулл-контакт, лоу-кик и K1. За награды мирового первенства в Италии боролись спортсмены разных возрастных категорий – дети, кадеты и юниоры.
Таким образом, Казахстан завершил чемпионат мира с 25 чемпионами и первым местом в медальном зачете ринговых дисциплин, более чем вдвое опередив ближайшего соперника по количеству золотых наград.
Чемпионат мира проходил с 18 по 27 сентября. В программу ринговых дисциплин вошли фулл-контакт, лоу-кик и K1.
Ранее Ясмина Токсанбаева взяла для Казахстана девятое "золото" Азиады.