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Спорт

Казахстан завоевал 25 золотых медалей и выиграл ЧМ по кикбоксингу

спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 14:09 Фото: Министерство туризма и спорта РК
Сборная Казахстана заняла первое место в медальном зачете ринговых дисциплин на чемпионате мира WAKO по кикбоксингу среди детей, кадетов и юниоров в итальянском Джезоло, сообщает Zakon.kz.

По итогам турнира представители Казахстана завоевали сразу 66 медалей:

  • 25 золотых
  • 20 серебряных
  • 21 бронзовую

Благодаря 25 наградам высшей пробы Казахстан уверенно занял первое место. Второй стала Сербия с 12 золотыми медалями, третьим финишировал Азербайджан – 10 золотых, сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.

В ринговую программу чемпионата мира WAKO входят дисциплины фулл-контакт, лоу-кик и K1. За награды мирового первенства в Италии боролись спортсмены разных возрастных категорий – дети, кадеты и юниоры.

Таким образом, Казахстан завершил чемпионат мира с 25 чемпионами и первым местом в медальном зачете ринговых дисциплин, более чем вдвое опередив ближайшего соперника по количеству золотых наград.

Чемпионат мира проходил с 18 по 27 сентября. В программу ринговых дисциплин вошли фулл-контакт, лоу-кик и K1.

Ранее Ясмина Токсанбаева взяла для Казахстана девятое "золото" Азиады.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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