"Аль-Наср" без Роналду упустил победу в невероятном матче

Футбольный клуб "Аль-Наср" в отсутствие своего лидера – португальца Криштиану Роналду – сыграл вничью с "Аль-Хаземом" в рамках игр 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Криштиану Роналду пропустил данный поединок из-за дисквалификации, которую он получил от саудовской футбольной лиги за непристойный жест в матче с "Аль-Шабабом" в предыдущем туре.

В отсутствие звездного португальца футболисты "Аль-Насра" упустили шанс взять три очка, ведя по ходу встречи 4 раза. Но каждый раз игроки "Аль-Хазема" сравнивали счет. В итоге табло зафиксировало результат 4:4.

Хет-трик в этом противостоянии оформил бразильский легионер хозяев поля – Талиско, и еще один мяч в активе Садио Мане. У гостей восстанавливали равновесие Аль-Мхемайд, Тозе, Селемани и Пауло. И что интересно, соперники обменялись заключительными голами в последние 10 минут добавленного времени.

Фото: Instagram/alnassr

После этой ничьей "Аль-Наср", потеряв ценные два балла, все еще располагается на второй строчке турнирной таблицы саудовского чемпионата (53 очка).

Основной конкурент команды Роналду и нынешний лидер SPL, клуб "Аль-Хиляль", 1 марта сыграет с "Аль-Иттихадом", за который выступает Карим Бензема.

Возвращение на поле капитана "Аль-Насра" запланировано на 4 марта, когда Криштиану выведет свою дружину на матч Лиги чемпионов Азии против "Аль-Айна" (ОАЭ).

Стоит отметить, что Роналду сейчас забивает в каждой официальной встрече, начиная с 9 декабря 2023 года. Это случилось в шести матчах чемпионата и одной игре Кубка короля, плюс в двух поединках азиатской Лиги чемпионов. За это время его копилка голов достигла числа 10, а за карьеру в "Аль-Насре" он забил 48 раз.