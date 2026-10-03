#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
447.73
502.98
5.35
Спорт

"Барыс" прервал серию из трех поражений и чудесным образом добился победы

Хоккей Победа КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2026 08:42 Фото: hcbarys.kz
Накануне поздно вечером в рамках игр КХЛ казахстанский "Барыс" наконец-то сумел порадовать своих болельщиков после трех поражений подряд. "Астанчане" на выезде вырвали победу у "Нефтехимика" из Нижнекамска со счетом 5:4 (ОТ), сообщает Zakon.kz.

Обе команды подошли к очному противостоянию с разным настроением. У хозяев было три победы подряд до 1 октября, а у "астанчан", наоборот – три поражения подряд.

Тем более неделю назад "Барыс" дома проиграл "Нефтехимику" (3:6) и жаждал реванша, чего добился благодаря фантастической игре всей команды.

Команды шли весь матч вровень, отвечая шайбой на шайбу, где счет открыли гости усилиями Джастина Бейли.

Далее "Нефтехимик" восстановил равновесие и даже вырвался вперед. Однако Тайс Томпсон снова выровнял положение на табло.

В начале третьего периода "нижнекамцы" сделали хороший отрыв в два гола, но "Барыс" не сдался. Алихан Омирбеков и Гаррет Пилон на последних минутах встречи догнали хозяев льда – 4:4.

Ну а в овертайме игрок "Барыса" Семён Симонов подарил своим одноклубникам фантастическую победу.

Тем самым столичный коллектив добился столь нужного успеха и набрал 12 очков в турнирной таблице, что дает им пятое место в Восточной конференций КХЛ.

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 5 октября в Москве против "Спартака".

Тем временем днем ранее сборная Германии по футболу одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юргена Клоппа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
"Барыс" в овертайме обыграл "Нефтехимик" и прервал серию поражений в КХЛ
22:30, 23 ноября 2023
"Барыс" обыграл "Нефтехимик" и прервал серию поражений в КХЛ
Хоккей Адмирал Победа
17:54, 04 февраля 2026
"Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений
Барыс прервал серию поражений
00:08, 14 ноября 2024
"Барыс" прервал трехматчевую серию поражений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Нургали Жумагазы
09:30, Сегодня
Казахстанская борчиха Нилуфар Раимова не смогла выйти в финал Азиады-2026
Мерей Кабдуллаев после полуфинала Азиады-2026
09:24, Сегодня
Спортсмен из Саудовской Аравии лишил казахстанца Кабдуллаева "золота" Азиады в джиу-джитсу
Фото: Арлан Олжабай
09:19, Сегодня
Два казахстанских таеквондиста завершили борьбу за медали Азиады-2026
Нурданат Айтанов
09:17, Сегодня
Казахстанский "вольник" Айтанов не вышел в полуфинал Азиады-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: