"Барыс" прервал серию из трех поражений и чудесным образом добился победы

Накануне поздно вечером в рамках игр КХЛ казахстанский "Барыс" наконец-то сумел порадовать своих болельщиков после трех поражений подряд. "Астанчане" на выезде вырвали победу у "Нефтехимика" из Нижнекамска со счетом 5:4 (ОТ), сообщает Zakon.kz.

Обе команды подошли к очному противостоянию с разным настроением. У хозяев было три победы подряд до 1 октября, а у "астанчан", наоборот – три поражения подряд.

Тем более неделю назад "Барыс" дома проиграл "Нефтехимику" (3:6) и жаждал реванша, чего добился благодаря фантастической игре всей команды.

Команды шли весь матч вровень, отвечая шайбой на шайбу, где счет открыли гости усилиями Джастина Бейли.

Далее "Нефтехимик" восстановил равновесие и даже вырвался вперед. Однако Тайс Томпсон снова выровнял положение на табло.

В начале третьего периода "нижнекамцы" сделали хороший отрыв в два гола, но "Барыс" не сдался. Алихан Омирбеков и Гаррет Пилон на последних минутах встречи догнали хозяев льда – 4:4.

Ну а в овертайме игрок "Барыса" Семён Симонов подарил своим одноклубникам фантастическую победу.

Тем самым столичный коллектив добился столь нужного успеха и набрал 12 очков в турнирной таблице, что дает им пятое место в Восточной конференций КХЛ.

Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 5 октября в Москве против "Спартака".

Тем временем днем ранее сборная Германии по футболу одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юргена Клоппа.