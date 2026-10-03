"Барыс" прервал серию из трех поражений и чудесным образом добился победы
Обе команды подошли к очному противостоянию с разным настроением. У хозяев было три победы подряд до 1 октября, а у "астанчан", наоборот – три поражения подряд.
Тем более неделю назад "Барыс" дома проиграл "Нефтехимику" (3:6) и жаждал реванша, чего добился благодаря фантастической игре всей команды.
Команды шли весь матч вровень, отвечая шайбой на шайбу, где счет открыли гости усилиями Джастина Бейли.
Далее "Нефтехимик" восстановил равновесие и даже вырвался вперед. Однако Тайс Томпсон снова выровнял положение на табло.
В начале третьего периода "нижнекамцы" сделали хороший отрыв в два гола, но "Барыс" не сдался. Алихан Омирбеков и Гаррет Пилон на последних минутах встречи догнали хозяев льда – 4:4.
Ну а в овертайме игрок "Барыса" Семён Симонов подарил своим одноклубникам фантастическую победу.
Тем самым столичный коллектив добился столь нужного успеха и набрал 12 очков в турнирной таблице, что дает им пятое место в Восточной конференций КХЛ.
Следующий поединок подопечные Михаила Кравца проведут 5 октября в Москве против "Спартака".
Тем временем днем ранее сборная Германии по футболу одержала первую победу под руководством нового главного тренера Юргена Клоппа.