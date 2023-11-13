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Неймар сменил имидж

Футбол Новая прическа Фото: Instagram/neymarjr
Футбольная звезда сборной Бразилии Неймар поменял свой имидж, он постригся налысо. В данное время футболист проходит период восстановления после недавней операции на pодине, сообщает Zakon.kz.

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Последние несколько недель в карьере лидера бразильской сборной проходят не очень радужно. В середине октября Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть матч отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая. Спустя время его успешно прооперировали бразильские врачи. 

Футбол Травма Игрока

Фото: Instagram/neymarjr

И буквально на днях саудовский клуб "Аль-Хиляль", за который выступает Неймар, намерен приостановить действие контракта бразильского форварда до конца сезона, из-за его травмы. Вместо него команда хочет пригласить другого иностранца. В регламенте местного чемпионата есть лимит на легионеров и "Аль-Хиляль" временно хочет отказаться от Неймара.

По предварительным данным, лидер и капитан "пентакампионов" будет вне футбола от шести до десяти месяцев. Возможно он вернется на поле к началу 48-го розыгрыша Кубка Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля будущего года. 

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