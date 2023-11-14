Как министр спорта "уничтожил" Федерацию таэквондо Казахстана за фиаско на Азиаде в Китае

Стали известны эксклюзивные подробности закрытой встречи министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева с представителями Федерации таэквондо Казахстана. Министр буквально "разгромил" спортивных чиновников, сообщает Zakon.kz.

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Одному из высокопоставленных руководителей Федерации таэквондо Казахстана в тот момент, видимо, настолько стало страшно за себя, что он даже пообещал выиграть медаль на Олимпиаде в Париже. Не сам, естественно. Иначе уйдет в отставку...

Порталу sportarena.kz cтали известны эксклюзивные подробности закрытой встречи министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева с представителями Федерации таэквондо Казахстана по итогам провального выступления национальной сборной на Азиаде в Китае.



Вот что на самом деле говорил экс-аким Акмолинской области на том разборе полетов в Астане, состоявшемся на прошлой неделе. Предупредим сразу: такое вы никогда не прочитаете в пресс-релизах, которые распространяют подчиненные Маржикпаева.





Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Ермек Маржикпаев: "Самый дорогой вид спорта у нас сегодня, получается, таэквондо. По итогам девяти месяцев вы провели 36 учебно-тренировочных сборов: 10 – за рубежом, 26 – в стране. Три этапа из них – в Южной Корее. Есть же лучшие варианты! Хорватия, Турция, Иордания, Великобритания, Иран, в конце концов".



Олжас Беспаев, генеральный секретарь Федерации таэквондо Казахстана: "Тренерским штабом было принято решение поехать именно в Южную Корею на совместные сборы с их национальными командами и профессиональными клубами. Также там было два турнира тестовых, на которых наши ребята неплохо показали свои результаты".

Ермек Маржикпаев: "Вы обязательства брали?"

Олжас Беспаев: "Брали".

Ермек Маржикпаев: "Одно "золото", одно "серебро", две "бронзы". В итоге что получилось у вас?"

Олжас Беспаев: "Две "бронзы" и семь пятых мест".

Ермек Маржикпаев: "Это результат для нас?"

Олжас Беспаев: "Нет, не результат".





Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Ермек Маржикпаев: "Мы погрязли в дрязгах, разборках, писанине, нежели начали заниматься спортом и готовиться. Что с главным тренером у вас?"



Олжас Беспаев: "Главный тренер по итогам двух чемпионатов мира был отстранен от работы".

Ермек Маржикпаев: "У вас коллектив не заточен на успех. Вы занимаетесь какими-то интригами. Что страна получает от того, что вы у нас есть? У нас прогресс должен быть".

Олжас Беспаев: "Мы готовы взять обязательства именно по выполнению олимпийских квалификаций. Также на медаль..."

Ермек Маржикпаев: "Вы не готовы. Вы обязаны взять..."

Олжас Беспаев: "Мы обязаны".

Ермек Маржикпаев: "Сколько берете вы лицензий?"

Нурсултан Мамаев, новый главный тренер сборной Казахстана: "Постараемся взять три лицензии".

Ермек Маржикпаев: "Потом будем встречаться и отдельно задачи ставить. Мы готовы индивидуально тренировать ваших спортсменов, если есть таковые, которые претендуют. Что тренер-консультант ваш? Есть от него польза?"

Нурсултан Мамаев: "Да, от него польза есть".





Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Ермек Маржикпаев: "Результата же нет! Двести подписей постоянно приходят, что самый подверженный... и бытовая коррупция. Как ее назвать, я даже не знаю. Как исправить?"



Олжас Беспаев: "Освобожден от должности вице-президент, который занимался по спорту. Сформирован новый судейский корпус, увеличены заработные платы. Под дисквалификацию попали у нас пять судей на три года, один из них судья международного класса. Мы ему запретили судить даже за пределами Республики Казахстан. Известили Международную федерацию. Касательно обязательств... Мы из трех лицензий, даже если это будет две, но мы финальный итог гарантируем, что у нас будет медаль на Олимпийских играх. Иначе, кто здесь присутствует по линии таэквондо, мы все готовы уйти. Я понимаю, что дальше работать в этой Федерации ни он, ни я, мы уже здесь не будем".





Ермек Маржикпаев: "Хорошо, что вы понимаете. Обеспокоенность от главы государства и наших болельщиков очень серьезная. Мы турниры проводим один за другим. Смотрите, чтобы до Олимпиады сейчас не перегрузили. Делайте правильные графики. Если вопрос фармакологии есть – говорите, мы будем решать. Потому что мы отстаем. У нас последний приказ был подписан в 2014 году по фармакологии, к сожалению, и не пересматривался. Кто государственный тренер у вас?"

Олжас Беспаев: "Вакантная должность".

Ермек Маржикпаев: "Встречаемся в апреле, итоги подводим. Если у нас нормально с лицензиями, мы готовимся, финансируем еще раз, будем планировать уже участие на Олимпийские игры. Если нет, потом не жалейте. Пеняйте на себя".





Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Перед вами была расшифровка только той части диалога, которая прямо сейчас имеется в распоряжении редакции sportarena.kz. Однако и этого хватает, чтобы еще раз убедиться в уровне морали некоторых наших функционеров: когда целый министр справедливо отчитывает их, ответственных людей, за бездарное развитие олимпийского вида спорта в стране, они, перепуганные за собственное настоящее, все равно обещают ему невозможное. Мол, зато прямо сейчас мы сохраним свои посты, высокую заработную плату, да и за пределы любимого Казахстана продолжим с удовольствием летать за государственные деньги, тот же олимпийский Париж увидим. А потом будь что будет. Федераций много. В какую-нибудь другую удастся устроиться. И так по кругу.

