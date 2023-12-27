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Министр спорта Казахстана поделился с алматинцами хорошими новостями

Министр спорта Казахстана поделился с алматинцами хорошими новостями Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел отчетную встречу с населением главного мегаполиса страны. На беседу с чиновником пришли общественники, журналисты, представители федераций по разным видам спорта и турбизнеса, прославленные атлеты Алматы и другие, сообщает Zakon.kz.

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Вначале главный спортивный функционер республики выступил с докладом, в котором рассказал о текущей деятельности министерства, реформах в сфере туризма и спорта. В частности, объявлено о завершении строительства трех физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Алатау, Зердели и Жас-Канат.

Начата разработка проекта еще четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в микрорайонах Акжар, Шугыла, Саялы и стадиона Авиатор, легкоатлетического манежа на 5000 мест в микрорайоне Нуркент, модернизации Центрального стадиона и высокогорного комплекса "Медеу".

Спорт Встреча Алматы

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Как передает пресс-служба МТС РК, в общей перспективе до 2025 года запланировано строительство девяти ФОКов, трех ледовых катков, легкоатлетического манежа и гимнастического комплекса. Все эти меры позволят увеличить спортивные площади до 100 000 кв. м и охватить до 10 000 человек в сутки.

В соответствии с поручением главы государства приоритетное внимание уделяется развитию спортивного потенциала подрастающего поколения. В связи с этим министерством продолжается работа по реализации государственного спортивного заказа. В Алматы порядка 31 000 детей и подростков охвачены бесплатными спортивными секциями.

"В Алматы живут многие знаменитые спортсмены, прославившие страну на мировых аренах. Среди них Бахыт Сарсекбаев, Ольга Шишигина, Дмитрий Баландин, Жансая Абдумалик, футзалисты "Кайрата" и другие. Атлеты Алматы обладают огромным потенциалом, в национальной сборной сейчас 1200 алматинцев, что составляет большую часть основного состава. За годы независимости нашей страны Алматы подготовил к Олимпийским играм 56 спортсменов. На летней Спартакиаде-2023 Алматы занял первое место в общекомандном зачете. На Азиатских играх в Китае алматинцы завоевали одну золотую, три серебряные и девять бронзовых наград". Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев

Он также отметил, что Алматы – один из самых популярных туристических городов страны не только для местных туристов, но и для иностранцев. И Минтуризма планирует в полной мере использовать все имеющиеся огромные туристические возможности города.

После отчетной встречи министр провел личный прием, где ответил на вопросы граждан и выслушал их проблемы и предложения.

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Министерство туризма и спорта РК Маржикпаев Ермек Алматы
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