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"Бавария" установила рекорд по доходам в мировом футболе

"Бавария" установила рекорд по доходам в мировом футболе Фото: Instagram/fcbayern
Немецкий футбольный клуб "Бавария" завершил финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд. Это мировой рекорд. Оборот клуба достиг 854,2 млн евро – это также непревзойденный результат, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы "мюнхенцев", все доходы команды видны в отчете, который составили по итогам финансового года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го). Оборот чемпиона Бундеслиги-2023 за этот период вырос с 665,7 млн евро до 854,2 млн – это рекорд.

Футбол Доход Лучший

Фото: Instagram/fcbayern

Капитал "Баварии" достиг 536,5 млн евро. Лучший клуб Германии вновь завершил финансовый год с прибылью – уже в 31-й раз подряд, а это рекордный показатель в мировом футболе.

"Бавария", основанная в 1900 году, – один из самых титулованных клубов мира. На ее счету 33 титула в Бундеслиге и 20 Кубков Германии, шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013 году "мюнхенцы" стали первой немецкой командой, выигравшей клубный чемпионат мира.

В 2020 году "баварцы" сделали "золотой хет-трик", став вторым клубом в истории европейского футбола, оформившим "требл" дважды. До этого они побеждали сразу в трех турнирах за сезон в 2013 году.

Ранее футболиста "Баварии" Ким Мин Чжэ назвали лучшим игроком Азии.

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