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Футболист "Баварии" назван лучшим игроком азиатского континента

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/fcbayern
Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила лучшим игроком года центрального защитника мюнхенской "Баварии" – 26-летнего Ким Мин Чжэ, сообщает Zakon.kz

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Ким Мин Чжэ награжден призом как лучший азиатский футболист, выступающим за его пределами, а именно в зарубежных чемпионатах.

Корейский защитник нынешним летом перешел в "Баварию" из итальянского "Наполи" за 50 миллионов евро. В составе итальянской команды Чжэ завоевал "золото" местного чемпионата в прошлом сезоне.


А лучшим игроком 2023 года в Азии назвали полузащитника "Аль-Хилаля" и сборной Саудовской Аравии – Салема Аль-Досари. Данная награда вручается футболистам, которые выступают в клубах из азиатских первенств.

В конце прошлого года 32-летний саудовский полузащитник запомнился фантастическим и победным голом в ворота команды Аргентины на ЧМ-2022. Он забил второй мяч своей сборной, что принесло итоговый сенсационный успех саудитам – 2:1.

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