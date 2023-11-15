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Министр спорта недоволен результатами казахстанских боксеров и дзюдоистов

Отчет бокса и дзюдо Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
В соответствии с поручением главы государства министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев продолжает заслушивать доклады республиканских федераций по итогам Азиатских игр в Китае. 15 ноября отчитались представители Федерации отечественного бокса и дзюдо, сообщает Zakon.kz.

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Данные виды спорта являются самыми популярными и приоритетными в нашей стране. На данном совещании функционеры этих федераций рассказали о выступлениях казахстанской сборной в Ханчжоу, включая сюда причины низких результатов.

Бокс Отчет Министра

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Впрочем, и сам министр Ермек Маржикпаев отметил, что у наших боксеров много недостатков в физической и функциональной подготовке, отсутствует резерв в женском боксе.

"Все мы хорошо знаем о ситуации с Кариной Ибрагимовой (57 кг) в финале и в полуфинальном поединке Асланбека Шымбергенова (71 кг). Однако это не должно быть причиной неудовлетворительных результатов всей команды. Наши боксеры устают после второго раунда. Хотя, по предложению федерации, был приглашен иностранный консультант по общей физической подготовке, но ожидания не оправдались. В женском боксе нет резерва, один боксер принимает участие во всех турнирах".Ермек Маржикпаев

Также Ермек Маржикпаев заслушал отчет Федерации дзюдо и отметил, что на Азиатских играх мы отстаем от ближайших соседей как по количеству медалей, так и по индивидуальным выступлениям.

Дзюдо Отчет Министра

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

"Одним из примеров является то, что борцы мужской сборной Казахстана трижды встречались со спортсменами Таджикистана на татами в Ханчжоу. К сожалению, они уступили соперникам в двух поединках. В результате Таджикистан и Кыргызстан завоевали золотые медали, а Узбекистан – три высшие награды".Ермек Маржикпаев

Еще министр добавил, что в последние годы результаты и уровень казахстанских дзюдоистов падают.

"В прошедшем десятилетии наша сборная по дзюдо выступала относительно стабильно. Отметим то, что достижения Елдоса Сметова спасали ситуацию. Он показывал высокие достижения. И сейчас, когда его возможности с годами начали истощаться, становится очевидным реальный уровень национальной сборной".Ермек Маржикпаев

В завершение совещания министр поручил провести глубокий анализ результатов прошедших соревнований и представить комплексный план подготовки спортсменов к предстоящей Олимпиаде в Париже.

Это уже не первый "разбор полетов" на высшем спортивном уровне. До этого Ермек Маржикпаев "отсчитывал" представителей других видов спорта за неудовлетворительные показатели на международной арене. 

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