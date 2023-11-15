УЕФА представил официальный мяч Чемпионата Европы-2024 по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) провел презентацию официального мяча Евро-2024, который стартует через 8 месяцев на стадионах Германии, сообщает Zakon.kz.

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FUSSBALLLIEBE, официальный мяч будущего европейского первенства, который будет использоваться во время финального турнира, представили 15 ноября на специальном мероприятии перед олимпийским стадионом в Берлине, сообщает пресс-служба УЕФА.



FUSSBALLLIEBE по-немецки означает "любовь к футболу", впервые использует технологию Connected Ball, которая обеспечивает беспрецедентное понимание каждого элемента движения мяча и способствует процессу принятия судейских решений с помощью видео-помощника УЕФА. Внешняя оболочка мяча поддерживается внутри CTR-CORE, который обеспечивает точность и стабильность, обеспечивая быструю и точную игру с максимальной формой и удержанием воздуха.





Фото: Instagram/uefa_official

Дизайн FUSSBALLLIEBE отражает движение мяча и энергию игры благодаря черным формам крыльев, подчеркнутым яркими краями, кривыми и точками. Использование ярких красных, синих, зеленых и оранжевых цветов подчеркивает как яркость, которую страны-участницы привносят в турнир, так и чистую простоту футбола, который привлекает столько любви болельщиков по всему миру. На мяче рядом с названием каждого города-организатора появляются изображения каждого стадиона турнира.





Фото: Instagram/uefa_official

17-й Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии. Финальная стадия континентального первенства запланирована на период с 14 июня по 14 июля 2024 года, на 10-ти немецких стадионах. Матч открытия Евро-2024 пройдет в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном Olympiastadion.

На футбольный праздник может поехать и сборная Казахстана, если успешно справится с задачей в оставшихся двух играх квалификационного раунда. 17 ноября встречаемся дома с Сан-Марино, а 21 ноября едем в гости к Словении.