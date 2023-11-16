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Сложнейшая игра для "Барыса" в Челябинске и супербитва в Казани

Сложнейшая игра для "Барыса" в Челябинске и супербитва в Казани Фото: Olimbet
Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи 16 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги.

"Трактор" (Челябинск) – "Барыс" (Астана). 16 ноября, 20:00 (время Астаны)

"Белые медведи" достаточно уверенно идут в зоне плей-офф Востока, чего не скажешь о "барсах". Астанчане занимают лишь предпоследнюю строчку в турнирной таблице конференции, имея в активе на десять очков меньше челябинцев.

Однако в двух последних матчах регулярного первенства "Трактор" уступил. Тогда как "Барыс", напротив, прервал серию поражений долгожданной, да еще и очень уверенной победой над "Северсталью" (4:1).

К тому же казахстанская команда взяла верх в первой очной дуэли сезона-2023/24, выиграв в Астане со счетом 2:1. Да и вообще, "Трактор" не может победить в "регулярке" у "Барыса" почти два года, потерпев за это время пять поражений, причем четыре из них – в основное время.

В общем, астанчан смело можно считать для уральцев неудобным соперником, хотя эксперты Olimpbet видят именно "трактористов" явными фаворитами предстоящего сражении. Победитель матча: "Трактор" – 1.31, "Барыс" – 3.43.

При этом казахстанский букмекер №1 полагает, что в челябинском матче с большой долей вероятности будет заброшено не менее пяти шайб: Тот (4.5) М – 2.19, Б – 1.67.

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Сложнейшая игра для

Фото: Olimbet

"Ак Барс" (Казань) – "Динамо" (Москва). 16 ноября, 22:00

Казанцев заметно штормит в последнее время: "Ак Барс" потерпел в "регулярке" три поражения подряд, вылетев из зоны сеяных команд в кубковой восьмерке своей конференции. Правда, стоит учесть, что команда Зинэтулы Билялетдинова в этих матчах уступила лидерам Востока – "Ладе" и "Металлургу", а также питерскому СКА – поймавшему свою игру гранду Запада.

А впереди у "барсов" не менее зубодробительная связка из двух встреч с московским "Динамо", между которыми клубу из столицы Татарстана предстоит провести "зеленое дерби" с соседями из Уфы.

Первая дуэль с "бело-голубыми" у "Ак Барса" будет домашней, что, конечно же, повышает шансы хозяев на успех, ведь из четырех последних личных встреч на своей площадке казанцы уступили москвичам только в одной, да и то лишь в дополнительное время.

Вот и на этот раз аналитики Olimpbet считают "барсов", пусть и небольшими, но все же фаворитами. Победитель матча: "Ак Барс" – 1.73, "Динамо" (Москва) –2.1. А вероятность овертайма самым продвинутым букмекером страны оценивается достаточно высоко, кэфом 3.89.

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Редакция Zakon.kz
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