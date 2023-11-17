Травма Холанда может смешать карты "Манчестер Сити"

Один из лучших форвардов мира, игрок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил травму во время товарищеского матча между сборными Норвегии и Фарерских островов, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет The Guardian, Эрлинг Холанд вывихнул лодыжку в матче с Фарерскими островами, который сборная Норвегии выиграла со счетом 2:0. Это может существенно смешать карты его клубу "Манчестер Сити", который готовится ко встрече в премьер-лиге с "Ливерпулем".

Холанд не стал покидать поле и довел матч до конца, но ему потребуется восстановление после травмы. Успеет ли он поправиться к 25 ноября, когда "Манчестер Сити" ждет поединок с "Ливерпулем", медики пока не знают. В случае отсутствия Холанда на поле "горожанам" предстоит куда более сложный матч.

По словам Улы Санда, доктора норвежской национальной сборной, ранее у Холанда уже были проблемы с лодыжкой.

"Этот случай очень похож на то, что произошло с ним в матче против "Борнмута" полторы недели назад. И до этого у него были проблемы. У него небольшой вывих лодыжки в уязвимом месте. Сразу после травмы боль сильная, но затем довольно быстро проходит. Завтра мы посмотрим, как он будет себя чувствовать". Ула Санд

Медик отметил, что несколько дней покоя и отдыха должны помочь футболисту восстановиться.

Эрлинг Холанд – пока что лучший бомбардир 2023 года. В негласном соревновании футбольных снайперов он обошел португальца Криштиану Роналду и англичанина Гарри Кейна, забив 48 голов с начала года.