Холанд повторил рекорд легенды немецкого футбола, установленный 52 года назад

Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил два статистических достижения после матча с Уэльсом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Goal.com, встреча пятого тура группового этапа Лиги наций прошла 14 ноября 2026 года в Осло и завершилась победой Норвегии со счетом 3:1. Холанд отличился пенальти на 88-й минуте, а ранее помог Андреасу Шельдерупу забить второй мяч, отдав голевую передачу.

Таким образом на счету 26-летнего форварда стало 66 голов в 60 матчах за сборную.

Последним европейским футболистом, которому удавалось забить столько же мячей в первых 60 играх за национальную команду, был немецкий футболист Герд Мюллер. Он достиг этого показателя в 1974 году.

Есть у Холанда и другое достижение. Он стал единственным футболистом в истории, который забивает в среднем больше одного мяча за матч и за свою национальную сборную, и в Лиге чемпионов. При этом учитываются игроки, забившие не менее 20 голов в каждом из этих турниров.

Ранее состоялся ряд товарищеских футбольных матчей на уровне сборных. Аргентина впервые без своего легендарного капитана Лионеля Месси на своей арене потерпела поражение от Уругвая.