Дания победила Словению: на кону путевка на Евро-2024 для Казахстана

Дания одержала победу над Словенией в квалификационном матче Чемпионата Европы-2024 года. Это дает Казахстану шанс получить путевку на Евро следующего года, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Дании обыграла Словению со счетом 2:1. Так закончился квалификационный матч двух команд в группе Н.





Победа Дании дает сборной Казахстана побороться за путевку на Евро-2024 в матче с проигравшей Словенией. Встреча состоится 21 ноября в Любляне. Исторический матч для Казахстана начнется в 01:45 по столичному времени.

Несколькими часами ранее сборная Казахстана одержала на домашнем поле победу над Сан-Марино.