Дания победила Словению: на кону путевка на Евро-2024 для Казахстана
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Сборная Дании обыграла Словению со счетом 2:1. Так закончился квалификационный матч двух команд в группе Н.
SEJR!! 💪🏼— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 17, 2023
Vi skal til EM! 🇩🇰
📸 @fbbillederdk #ForDanmark #herrelandsholdet pic.twitter.com/0ZH5pZWfRn
Победа Дании дает сборной Казахстана побороться за путевку на Евро-2024 в матче с проигравшей Словенией. Встреча состоится 21 ноября в Любляне. Исторический матч для Казахстана начнется в 01:45 по столичному времени.
Несколькими часами ранее сборная Казахстана одержала на домашнем поле победу над Сан-Марино.