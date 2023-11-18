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Легендарный спортсмен Александр Карелин пожелал удачи казахстанским ватерполистам

Александр Карелин Фото: Федерация водных видов спорта РК
Александр Карелин во время своего короткого визита в Астану пожелал удачи и будущих побед казахстанским ватерполистам, сообщает Zakon.kz

Встреча Карелина с руководством Федерации водных видов спорта прошла в столице Казахстана в рамках его визита и встречи со спортивной общественностью.

"Казахстанское водное поло имеет великие традиции, и наши легендарные ватерполисты - чемпионы Олимпийских игр и мира, а также шестикратное чемпионство мужской сборной на Азиатских играх являются тому доказательством. И сегодня великий спортсмен, Герой России Александр Карелин в штаб-квартире НОК РК пожелал удачи казахстанской ватерпольной команде, юным спортсменам и подписал памятные мячи, тем самым дав напутствие на будущие победы", - сообщил президент Федерации Андрей Крюков.

Федерация водных видов спорта РК проводит акцию по передаче ватерпольных мячей спортсменам регионов. 7 ноября в Центральном плавательном бассейне Талдыкоргана федерация в торжественной обстановке вручила спортсменам Жетысуской области официальные мячи для водного поло.

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